Gigel se laudă mamei sale:

– Mamă, azi am omorât cinci muște! Doi masculi și trei femele!

– De unde știi tu atât de bine ce sex au avut muștele?

– Simplu! Două stăteau pe ecranul televizorului, trei în fața oglinzii.

Doctorul american spune:

– La noi în America medicina e așa de avansată că scoatem un rinichi de la unu’, îl transplantam la altu’ și după 6 săptămâni ăla deja își caută de lucru!

Doctorul german răspunde:

– E nimica toată, la noi în Germania scoatem un plămân de la unu’, îl transplantam la altu’ și după 4 săptămâni ăla deja își caută de lucru!

Doctorul rus spune:

– Nici asta nu-i mare scofală, la noi în Rusia scoatem 1/2 de inima de la unu’, o transplantam la altu’ și după două săptămâni amândoi deja își caută de lucru!

Se scoală doctorul român și răspunde:

– N-avem ce să comparăm, toți sunteți înapoiați față de noi: la noi în România am luat unul fără creier și fără inimă, l-am pus ministru de finanțe și acum toți își caută de lucru!

Soț ideal – Cel care vine acasă la timp, cumpără produse alimentare, gătește mâncarea, spală vesela, se ocupă de copii. Concluzie: Soțul ideal este soția!

Un oltean vine acasă beat criță și se culcă îmbrăcat și cu căciula pe cap. Pe la miezul nopții, se trezește, pune mâna în cap și-și spune surprins:

– Mai, mare minunea. M-am culcat chel și m-am trezit cu părul vâlvoi!

Ion dormea și pe la ora 2 noaptea aude găinile făcând gălăgie. Se ridică el din pat, ia haina pe el și iese afară să vadă ce se întâmplă. Hoțul, auzind că vine Ion, se bagă în coteț la găini. Ajunge Ion în curtea găinilor și întreabă :

– Cine e acolo?

Dar hoțul din coteț:

– Noi, găinile, dormim !

Un profesor discută cu Bulă:

– Bulă conjugă verbul a merge! – Eu merg, tu mergi….

– Mai repede, Bulă!

– Eu fug, tu fugi…

Ion și Gheorghe.

– Mai Ioane, dacă eu m-aș însura cu sora-ta, noi doi ce-am fi?

– Păi, am fi cumnați.

– Dar dacă m-aș întâlni cu nevasta ta?

– No, atunci am fi chit!

Un bătrânel avea impresia că băbuța lui nu prea mai aude și se gândește să o testeze.

Merge într-un colț al camerei și spune:

– Auzi?

Bătrânica nicio reacție.

Mai face bătrânelul doi pași și spune iar :

– Auzi?

Bătrânica iar fără reacție.

Se duce bătrânelul lângă ea și spune:

– Auzi?

La care bătrânica :

– Pentru a treia oară îți spun: Daaa!

Sună o blondă la CFR:

-Îmi spuneți vă rog cât face trenul din Cluj până în București?

-O secundă…

-Mulțumesc!!!

Conferința internațională asupra secretului de serviciu.

Americanul:

– Eu și soția mea lucrăm în aceeași firmă de 20 de ani. Eu am biroul meu, ea își are biroul ei. Nu știu ce face și nici nu mă interesează. Ea nu știe ce fac eu și nici nu o interesează.

Rusul:

– Eu și soția mea lucrăm în același birou de 20 de ani. Ea are fișetul ei, eu am fișetul meu. Nu știu ce face și nici nu mă interesează. Ea nu știe ce fac eu și nici nu o interesează.

Românul:

– Eu lucrez de 20 de ani în același birou. Nu știu ce fac și nici nu mă interesează.

Da-i unui om un pește și el va avea ce mânca o zi; învață-l să pescuiască și el va sta pe marginea lacului și va bea bere toată ziua.

Când bărbatul are o situație proastă, caută o femeie. Când situația se îmbunătățește, mai caută una…

Ivan vine acasă, afumat bine.

Nevasta: – Ce faci, Ivane, iar vii acasă beat?

Ivan: – Numai trei beri am băut! Întreabă-l și pe Alioșa (ăsta era câinele).

Nevasta: – Câte beri a băut, Alioșa?

Alioșa: – Ham, ham, ham!

A doua seară, vine Ivan și mai beat acasă.

Nevasta: – Iar ai băut, mă?

Ivan: – Numai două beri!

Nevasta: – Alioșa, câte beri a băut?

Alioșa: – Ham, ham!

A treia seară, vine Ivan beat mort.

Nevasta: – Ivane, dacă mai vii o singură dată așa, nu te mai primesc în casă.

Ivan: – Numai o bere am băut!

Nevasta: – Alioșa, câte beri a băut?

Alioșa: – Ham!

Nevasta: – Și votcă?

Alioșa: – Hauuuuuuuuuu!

Doi proaspăt căsătoriți ajung de comun acord să nu fie geloși. Și ori de câte ori unul din ei îl/o înșeală să pună în secret un bob de fasole într-un vas iar la bătrânețe să scoată vasele și să vădă cine a fost mai fidel. Zis și făcut. Pe la 80 de ani moșu zice…

– Mai muiere cred că ar fi timpul să scoatem vasele să văd și eu de câte ori m-ai înșelat până acum.

– Bine, cum zici tu.

Moșu…

– Uite în vas am 7 boabe de fasole. Tu?

Baba…

– Eu am greșit mai mult. Am 18 boabe.

Moșu…

– Ei…, nu-i chiar așa mult.

Baba…

– Da, dar îți mai aduci aminte de câte ori ai mâncat fasole?

– Inculpat, cum ți-ai ucis victima?

– I-am spus niște bancuri tari și el a murit de râs, domnule judecător.

– Asta nu este adevărat. Din bancuri nu moare nimeni. Uite cum facem: ne spui bancuri și dacă murim, ai scăpat! Spune inculpatul mai multe bancuri super tari și toată lumea moare de râs, mai puțin un aprod care îl ia și îl închide. După două săptămâni moare și aprodul: ajunseseră poantele la el.

Noi fetele:

– Ne plimbăm prin casă în timp ce ne spălăm pe dinți.

– Citim pe sticlele de șampon în timp ce ne facem duș.

– Râdem la glumele noastre înainte de a le spune.

– Putem citi o propoziție de 10 ori fără să o înțelegem.

– Ne împingem în ușile pe care e scris cu litere mari și îngroșate TRAGE.

– Întrebăm…”ce” ?? …în timp ce noi înțelegem tot!

– Înjurăm dacă vântul ne strică părul și ni-l încurcă.

– Ne uităm de 10 ori pe zi în frigider fără să mâncăm ceva.

– Ne putem uita de 10 ori la același film.

– Trebuie să ne sunăm pe mobil ca să-l găsim.

– Putem privi la ceas fără ca apoi să știm ce oră este.

– Mergem în supermarket și nu mai știm ce anume vroiam să cumpărăm.

– Ne răsucim perna astfel încât să ne așezăm pe partea mai rece.

– Punem alarma mai devreme să sune pentru a putea sta mai mult timp în pat.

– Seara, când mergem la culcare, numărăm câte ore mai putem dormi.

Mărturie la reconstituire: am fost acolo, victima s-a înjungiat de 7 ori în spate, s-a băgat în doi saci menajeri și s-a aruncat de pe acest pod… Asta da sinucidere!

Oamenii cu bani sunt de două feluri: apărați de poliție ori căutați de poliție!

Bulă și Ștrulă stau la povești.

Ștrulă îl întreabă pe Bulă:

– Ce faci când un vapor pleacă?

– Nu știu!

– Ce faci când un om se îneacă?

– Nu știu!

– Ce faci când este coadă la pâine?

– Nu știu!

– Ce faci când doi oameni se bat?

– Nu știu!

– Ești prost!

Supărat, Bulă merge la mama lui să o întrebe :

– Mamă, ce faci când pleacă un vapor?

– Îi faci cu batistuța!

– Ce faci când un om se îneacă?

– Îl tragi cu colacul la mal.

– Ce faci când este coadă la pâine?

– Stai la rând!

– Ce faci când doi oameni se bat?

– Chemi poliția!

Merge Bulă înapoi la Ștrulă, foarte fericit că știe răspunsurile.Ștrulă îl întreabă:

– Bulă, ce faci când un vapor pleacă??

– Îl tragi cu colacul la mal.

– Ce faci când un om se îneacă?

– Îi faci cu batista!

– Ce faci când este coadă la pâine??

– Chemi poliția!

– Ce faci când doi oameni se bat?

– Stai la rând!