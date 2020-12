Violeta Stoica

La începutul anului 2020, nimeni nu credea că vom intra în ceea ce majoritatea dintre noi nu am trăit în viață – un an aproape pierdut, blocat de o pandemie. Coronavirus, alegeri locale, coronavirus, alegeri parlamentare, coronavirus, vaccin. Telegrafic, acestea ar fi caracteristicile principale ale anului 2020, în România și în Prahova. În rest, locuri de muncă dispărute, cheltuieli extraordinare pentru susținerea sistemului sanitar, infectări cu SARS-Cov-2, decese mult prea multe cauzate de noul coronavirus.

Prahovenii au trecut prin primele informații despre virusul venit din China, în Europa, la începutul acestui an, apariția primului caz de coronavirus la un bărbat din Prahova revenit în țară din Italia, la primul deces al unei persoane infectate cu SARS Cov-2. Și blocajul de două luni al stării de urgență, care a fost urmat de semi-blocajul stării de alertă.

2020 a stat sub semnul temerilor. Frica de infectare, frica de pierdere a locului de muncă, frica de a nu-i îmbolnăvi pe cei dragi. Un an dificil. Toți sperăm că nu vom mai avea de-a face cu o perioadă similară și că vaccinul, apărut în decembrie, ar putea să ne readucă viețile pe făgașul normal.

În ianuarie 2020, speram într-un an mai bun. Ca la orice început de an. Toți aveam speranța să trăim mai bine, iar viețile noastre să ia o direcție bună. Nu am avut parte de așa ceva. Societatea prahoveană, societatea românească, lumea întreagă au fost puse la pământ, la propriu, de apariția unui nou virus, despre a cărui origine nu s-a mai vorbit prea mult în ultimele luni din 2020.

Un an pe care cei mai mulți dintre noi am vrea să îl ștergem din memorie. Un an de coșmar.

Dacă, în ianuarie 2020, ne dezmorțeam după sărbători, la început de an, șocurile nu au întârziat prea mult. Un mic semn bun a fost acela că, în februarie, mai multe posturi de medici de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești au fost ocupate. Și cam atât, pentru că lucrurile au luat-o razna, în scurt timp.

Prahovenii au luat contact cu noul coronavirus încă din februarie

În a doua jumătate a lunii februarie, Covid-19 a început să devină o amenințare reală și pentru prahoveni. În primul rând pentru cei plecați în străinătate. În februarie, pe grupurile de pe site-urile de socializare, destinate românilor din Italia, au apărut valuri de opinii și mărturii din zonele afectate de Covid 19. Mulți dintre conaționali voiau să se întoarcă în România, însă nu puteau pleca din Italia din cauza carantinei. Unii prahoveni spuneau că o soluție mai bună ar fi ca românii să rămână în Italia, unde sistemul medical ar fi mai pregătit pentru a-i trata în caz de infectare cu coronavirusul.

Atunci, în luna februarie, Ministerul Afacerilor Externe din România preciza că autoritățile italiene au luat o serie de măsuri de natură a preveni răspândirea virusului în regiunile care concentrează majoritatea cazurilor (Lombardia și Veneto), unde trăiau inclusiv mulți prahoveni.

Și în România a început nebunia, tot în luna februarie, pentru că atunci s-a înființat un comitet național pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, dat fiind că în Italia se află sau călătoresc numeroși cetățeni români.

1 Martie – alertă la frontieră din cauza unui prahovean suspectat de transport de persoane din Italia

În timp ce mulți români erau deja speriați de răspândirea noului virus din China, un prahovean domiciliat în comuna Bătrâni a găsit, la început de lună martie, o modalitate de a scoate bani din asigurarea transportului de pachete către Italia și aducerea în țară de persoane din nordul Italiei, zonă puternic afectată de epidemia de coronavirus care a cuprins acest stat european.

Bărbatul a fost dat în vileag de către vecinii din localitate că ar efectua curse înspre și dinspre Italia.

Bărbatul din comuna Bătrâni a intrat în țară, a fost verificat la punctul de frontieră și, pentru că a venit dintr-o zonă roșie a Italiei, a intrat în autoizolare 14 zile la domiciliu, împreună cu familia sa.

13 martie – primul caz confirmat cu coronavirus în Prahova

Cazul cu numărul 80 la nivel național, în România, a devenit primul caz confirmat cu coronavirus în județul Prahova. La 13 martie 2020, un bărbat de 26 de ani, venit din Italia în 12 martie și carantinat în centrul special de izolare din Bușteni de la intrarea în țară, a fost confirmat ca fiind infectat cu SARS Cov-2 în urma testelor efectuate la Institutul Național de Boli Infecțioase prof.dr. Matei Balș.

15 martie 2020 – isteria cumpărăturilor ajunge și în Prahova, înaintea stării de urgență

La jumătatea lunii martie, anunțul făcut de președintele Klaus Iohannis privind instituirea stării de urgență a creat degringoladă în multe dintre marile magazine din Ploiești și din celelalte orașe prahovene.

Puhoaie de oameni s-au înghesuit unii într-alții, în ciuda sfaturilor venite din partea medicilor, la rândurile imense de la casele de marcat din magazine, cu coșurile pline ochi cu peturi cu apă, cu tone de hârtie igienică, cu mâncare cât pentru un an și, mai mult decât atât, cu nervii întinși la maximum.

Dispăruseră din magazine produse precum pastele, mălaiul și făina, iar în supermarketuri, cumpărătorii au fost la un pas de răscoală, după ce alcoolul sanitar nu se mai găsea la rafturi.

Au urmat două luni de stare de urgență, în care multe sectoare ale economiei s-au blocat, iar micile afaceri din sistemul HoReCa au fost distruse de pandemie. La propriu. Două luni în care prahovenii, ca mai toți românii, au ieșit din case doar după completarea unor declarații pe propria răspundere pentru care își asumau întreaga responsabilitate. Armata a ieșit pe străzi, formând echipe mixte de control cu Poliția și Jandarmeria.

Alegerile locale au fost amânate, din cauza pandemiei, fiind stabilite pentru final de septembrie.

Jumătatea lui iunie – condamnare pentru un fost consilier județean și fost șef al Poștei Române

În luna iunie, condamnare la șase ani de închisoare cu executare, la instanța de fond a Tribunalului București, pentru Daniel Dumitru Neagoe, fost consilier județean prahovean al Partidului Democrat Liberal (actualul PNL) și fost director general al Companiei Naționale Poșta Română. Magistrații Tribunalului București au decis ca prahoveanul Neagoe, acuzat de mai multe fapte de corupție de către Direcția Națională Anticorupție, să execute șase ani în spatele gratiilor, însă decizia luată de judecătorii bucureșteni nu este definitivă și a fost atacată cu apel de către condamnat.

Daniel Neagoe a primit câte 5 ani închisoare pentru 3 infracţiuni de luare de mită. Pedepsele au fost contopite, fiind adăugat un spor de pedeapsă de un an, ceea ce înseamnă că ar urma să execute 6 ani de închisoare, dacă decizia va rămâne definitivă. Neagoe a fost achitat pentru abuz în serviciu și a încetat procesul penal în legătură cu săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, deoarece fapta s-a prescris.

Tribunalul București a mai dispus confiscarea de la fostul director a sumei de aproximativ 575.000 lei, însă instanţa a lăsat nesoluţionată acţiunea formulată de compania Poşta Română, care se constituise parte civilă în dosar cu sumele de 1.595.739 lei şi 1.267.741 lei.

Fără locuri la Terapie Intensivă pentru pacienții infectați cu SARS Cov-2

Spre finalul lunii iunie 2020, pentru că în Prahova a crescut semnificativ numărul de cazuri, s-a găsit o soluție pentru menținerea în stare stabilă a pacienților aflați în situație critică, fiind trimisă la Ploiești o unitate mobilă de Terapie Intensivă.

Pe 25 iunie, după alertarea autorităților pentru că s-a atins capacitatea maximă a Spitalului Județean de Urgență Ploiești de a menține pe suport ventilator pacienții critici cu Covid-19, s-a intervenit și s-a primit sprijin, prin intermediul unei unități mobile de terapie intensivă cu 12 posturi cu suport ventilator.

Au existat probleme cu punerea în funcțiune a unității de terapie intensivă, dar și pe parcursul anului, din cauza unor defecțiuni tehnice.

13 iulie – primarul comunei Valea Călugărească a decedat

Vasilică Neacșu, primarul comunei Valea Călugărească, unul dintre cei mai cunoscuți edili ai județului Prahova, s-a stins din viață, fulgerător, la vârsta de numai 56 de ani, la mijlocul lunii iulie. Om sufletist, jovial și foarte atașat de comunitatea pe care a reprezentat-o din 2008 și până în iulie 2020, Vasilică Neacșu a decedat înainte de alegerile din luna septembrie, astfel că Partidul Social Democrat a căutat un alt candidat pentru funcția de primar al comunei Valea Călugărească.

Alegerile locale – 27 septembrie

La Consiliul Județean Prahova, Bogdan Toader a pierdut în fața lui Iulian Dumitrescu, iar la Ploiești, Andrei Volosevici a câștigat fără drept de apel fotoliul de primar.

Ceilalți primari de orașe din Prahova aleși în urma scrutinului din 27 septembrie sunt: Azuga – Barbu Ciprian-George (PNL), Băicoi – Constantin Marius-Ioan (Alianța pentru Băicoi), Boldești Scăeni – Bucuroiu Constantin (Alianța pentru Boldești Scăeni), Breaza – Novac Bogdan-Cristian (Uniunea Salvați România), Bușteni – Corbu Laurențiu-Mircea (PNL), Comarnic – Popa Sorin Nicolae (PSD), Mizil – Negraru Silviu Călin (PSD), Plopeni – Niță Dragoș (PNL), Sinaia – Oprea Vlad Gheorghe (PNL), Slănic – Costea Daneluș (PSD), Urlați – Măchițescu Marian (PNL) și Vălenii de Munte – Constantin Florin (Alianța pentru Vălenii de Munte).

Unii primari de comună și-au menținut mandatele, alții au devenit primari pentru prima dată, pentru administrarea comunităților locale. O situație ieșită din comun a fost aceea a edilului reales al comunei Șotrile, Bogdan Davidescu. Candidat independent și reales în funcţie cu 41,22 % din voturi, mandatul acestuia a fost invalidat, pentru că nu au fost îndeplinite condiţiile de eligibilitate pentru că a fost condamnat definitiv în noiembrie 2019 de Curtea de Apel Ploieşti la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă. Interimar, locul acestuia a fost luat de către viceprimar.

La Consiliul Județean Prahova, scandal după ce noul președinte a schimbat organigrama și a redus 101 posturi

În noiembrie 2020, la doar o lună de la instalarea în funcție a liberalului Iulian Dumitrescu, noul președinte al Consiliului Județean Prahova, s-a anunțat o mare reorganizare în instituție. Făcută pe repede-înainte, reorganizarea promovată de Iulian Dumitrescu a adus și câteva procese inițiate de către funcționarii afectați de modificarea organigramei. Un prim proces a fost câștigat, la fond, de către salariații care au dat în judecată Consiliul Județean Prahova.

Alegerile parlamentare, cu un nou grup de reprezentanți în Camera Deputaților și Senat

11 deputați și 5 senatori sunt în Parlament ca urmare a votului exprimat de prahoveni, la alegerile din 6 decembrie.

Mandatele pentru Camera Deputaților: Marian Cătălin Predoiu (PNL), George Ionescu (PNL), Mircea Roșca (PNL), Răzvan Sorin Prișcă (PNL), Bogdan Andrei Toader (PSD), Simona Maya Teodoroiu (PSD), Grațiela Leocadia Gavrilescu (PSD), Rodica Paraschiv (PSD), Andrei Răzvan Lupu (USR-PLUS), Mihai Laurențiu Polițeanu (USR PLUS) și Adrian George Axinia (AUR).

Mandatele pentru Senat: Roberta Alma Anastase (PNL), Alexandru Nazare (PNL), Ștefan Radu Oprea (PSD), Laura Mihaela Fulgeanu Moagher (PSD) și Aurel Oprinoiu (USR PLUS).