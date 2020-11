Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiești va deschide, astăzi, cel de-al treilea turneu din Liga Florilor, care are loc la Bucureşti, în Sala Polivalentă, fără spectatori. Elevele antrenorilor Florin Ciupitu şi Nicolae Nimu au ieşit cu bine după al doilea turneu din campionat, bifând prima victorie de pe prima scenă a handbalului românesc pentru clubul sportiv al Consiliului Judeţean Prahova.

La București, astăzi, de la ora 11:00, ploieștencele întâlnesc o altă echipă nou-promovată în Liga Florilor, anume Crișul Chișineu Criș, care tocmai a realizat un transfer important pe postul de portar, semnând cu Ionica Munteanu, fostă componentă a lotului naţional.

De altfel, pentru Crişul, meciul de astăzi ar putea fi unul decisiv pentru şansele de a evita retrogradarea, având în vedere că echipa arădeană nu a obţinut niciun punct în cele cinci etape derulate, ocupând ultima poziţie a ierarhiei. În schimb, Activ are trei puncte în clasament, după victoria cu CS U Cluj, de la turneul derulat la Sfântu Gheorghe. Dar, nu are voie să facă paşi greşiţi în meciurile cu principalele rivale la evitarea retrogradării, în condiţiile în care patru formaţii urmează să ia calea diviziei secunde, iar două vor disputa baraj.

Astfel că meciul cu Crişul trebuie tratat cu maximă seriozitate, iar stafful tehnic este conştient de acest fapt, după cum ne-a declarat antrenorul principal Florin Ciupitu: „Va fi un joc foarte greu, deoarece Crişul are jucătoare cu experienţă în Liga Naţională şi, în plus, îşi joacă aproape ultima şansă pentru a rămâne cu speranţe la menţinerea în prima ligă. Dar, noi avem un ascendent moral, după evoluţiile bune de la Sfântu Gheorghe”.

Pentru meciul de la turneul din Bucureşti, echipa ploieşteană are lotul aproape complet, doar Florina Popescu absentând.

Turneul din Capitală este ultimul din 2020 programat de Federaţia Română de Handbal în Liga Florilor, ca urmare a Campionatului European, care ar trebui să se desfăşoare în luna decembrie. Astfel că echipa ploieşteană poate încheia într-o notă optimistă acest an anormal şi să se menţină cu şanse reale la îndeplinirea obiectivului, acela de a rămâne în primul eşalon valoric. Dar, în vederea îndeplinirii obiectivului, ar fi nevoie şi de câteva achiziţii în această perioadă de pauză, după cum ne-a menţionat şi antrenorul Florin Ciupitu: „După acest turneu, vom realiza o evaluare şi sperăm ca, măcar pe ultima sută de metri, să putem aduce câteva jucătoare cu experienţă. Deoarece la acest capitol suntem deficitari, ţinând cont că noi avem lotul construit din divizia a doua. Avem jucătoare tinere, dornice de afirmare, cu potenţial, dar avem nevoie de câteva handbaliste cu experienţă la acest nivel, dacă vrem să ne îndeplinim obiectivul stabilit, de a ne menţine în Liga Naţională”.

La turneul de la Bucureşti, va absenta, în mod cert, CSM Slatina (care urma să întâlnească echipa CSM Bucureşti), din cauza infectărilor din lot cu virusul SARS-COV-2, din acelaşi motiv fiind în pericol de a nu se prezenta nici echipele SCM Craiova şi Gloria Bistriţa.

Programul turneului: Crişul – Activ (astăzi, ora 11:00), Dacia Mioveni – Gloria Buzău (astăzi, ora 13:45), Dunărea Brăila – Minaur (astăzi, ora 16:30 – TVR2), CSU Cluj Napoca – HC Zalău (mâine, ora 10:15), SCM Rm. Vâlcea – Gloria Bistriţa Năsăud (mâine, ora 13:00), SCM Craiova – CSM Galaţi (mâine, ora 15:45), Măgura Cisnădie – Rapid Bucureşti (mâine, ora 18:30 – TVR1).