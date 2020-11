V. Stoica

Persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice s-au aflat printre pacienții care au avut cel mai mult de suferit din cauza restricțiilor impuse în unitățile medicale de specialitate. Spitalele care au secții de profil, cum este Spitalul Municipal Ploiești, au încercat să mențină pe linia de plutire, atât cât a fost posibil, asigurarea tratamentelor specifice.

Pe de altă parte, Spitalul Municipal Ploiești va achiziționa, în perioada următoare, medicamente cu formule noi în oncologie-hematologie, necesare tratării pacienților cu afecţiuni oncologice, ale căror costuri se ridică la aproape 15 milioane de lei.

Cea mai mare sumă, circa 14,7 milioane de lei, ar urma să fie alocată pentru achiziționarea a 1.200 de flacoane de Keytruda, un antineoplazic destinat monoterapiei pentru melanom avansat nerezecabil sau metastatic, a melanomului extins la nivelul ganglionilor limfatici, pentru anumite tipuri de carcinom pulmonar, pentru limfom Hodgkin clasic (cancer al sistemului limfatic), carcinom urotelial, renal sau carcinom al capului şi gâtului.

Pentru că administrarea acestui medicament are efecte adverse care pot deveni extrem de grave la unii pacienți, bolnavii care primesc acest tratament trebuie să fie avertizați asupra problemelor care pot apărea, la fiecare prescripție.

Restul fondurilor alocate pentru această achiziție ar urma să fie utilizate pentru un alt antineoplazic, Exjade, de diferite concentrații, acest medicament fiind indicat pentru tratamentul supraîncărcării cronice cu fier, ca rezultat al transfuziilor de sânge frecvente, necesare majorității cazurilor oncologice.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, respectiv datelor Centrului Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică, în acest an, în perioada ianuarie-iunie, s-au înregistrat la nivel național 25.659 cazuri noi de cancer, comparativ cu 29.467 cazuri noi de cancer în aceeaşi perioadă a anului 2019.

Deși la nivel național, conform INSP, numărul persoanelor diagnosticate cu afecțiuni oncologice a scăzut, în prima parte a acestui an, nu același lucru se poate spune despre județul nostru. În Prahova, conform aceleiași surse, în primul semestru al anului 2019, au fost 870 de noi cazuri de afecțiuni oncologice, față de 862 – în primele șase luni ale acestui an, iar numărul total al pacienților aflați în evidențe în 2019, în aceeași perioadă, era de 8.066 de persoane, față de 8.113 rămași în evidență la finele lunii iunie 2020.