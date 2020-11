După invalidarea mandatului primarului ales pe 27 septembrie, în comună vor avea loc noi alegeri

N. Dumitrescu

Invalidarea mandatului celui care a câştigat alegerile locale în competiţia pentru Primăria Şotrile atrage după sine, în continuare, o situaţie inedită, la nivelul judeţului Prahova, şi în ceea ce priveşte funcţionarea activităţii acestei unităţi administrativ-teritoriale pentru o bună perioadă de timp. Dacă în celelalte 103 localităţi prahovene sunt constituite legislativele locale, ceremonii în cadrul cărora depun jurământul de învestire în funcţie atât noii consilieri locali, cât şi primarii aleşi prin vot pe data de 27 septembrie, la Şotrile, comunitatea va fi condusă de noul viceprimar, care va avea atribuţii de… primar. Deocamdată nu se ştie numele acestuia, după constituirea Consiliului Local Şotrile – care a avut loc pe data de 30 octombrie a.c. – noul viceprimar urmând să fie desemnat din rândul celor 13 aleşi într-o altă şedinţă. Cert este că această situaţie – care nu a mai fost întâlnită până acum în administraţia locală prahoveană – va mai dura până când la Şotrile vor fi organizate noi alegeri pentru funcţia de primar. Potrivit Instituţiei Prefectului Prahova, conform Codului Administrativ, în caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul va propune, pe baza solicitării prefectului, stabilirea datei alegerilor, acestea urmând să se organizeze în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării mandatului primarului, respectiv a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Mandatul primarului ales al comunei Şotrile la alegerile locale din luna septembrie , Bogdan Davidescu, condamnat definitiv anul trecut la închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă, a fost invalidat, la jumătatea lunii octombrie a.c., de Judecătoria Câmpina.

La alegerile locale din 27 septembrie, la Şotrile, la funcţia de primar s-au înregistrat patru candidaţi, fostul primar, Bogdan Davidescu, candidând ca independent. Conform rezultatelor finale ale votului, acesta a fost reales în funcţie cu 41,22 % din voturi. Bucuria acestuia a fost însă de scurtă durată, întrucât mandatul i-a fost invalidat de Judecătoria Câmpina, care a arătat, în motivarea deciziei, că nu au fost îndeplinite condiţiile de eligibilitate pentru ca acesta să fie validat în funcţia de primar. Bogdan Davidescu a atacat însă decizia pronunţată pe fond de Judecătoria Câmpina, iar Tribunalul Prahova a respins apelul ca nefondat, decizia fiind definitivă. Reamintim faptul că Bogdan Davidescu, primar al comunei Şotrile, a fost condamnat definitiv în noiembrie 2019 de Curtea de Apel Ploieşti la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă, pedeapsa fiind redusă faţă de cea pronunţată de instanţa de fond.

Dată fiind această situaţie înregistrată la nivelul comunei Şotrile, am solicitat o serie de răspunsuri Instituţiei Prefectului Prahova. Întrebaţi ce urmează să se întâmple la Primăria Şotrile, odată ce mandatul primarului ales pe data de 27 septembrie a fost invalidat, hotătărârea instanţei rămânând definitivă, reprezentanţii instituţiei ne-au răspuns: “Conform art.149 din Codul Administrativ, alin (3) Hotărârea de invalidare rămasă definitivă se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale. Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima ședință privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o ședință extraordinară a consiliului local, potrivit alin (7). În cazul comunei Șotrile, rezultatul va fi prezentat în ședința de constituire a consiliului local. Conform art.149 din Codul Administrativ, alin (8), în caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabilește data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile legii. Conform Codului Administrativ, prefectul convoacă ședința de constituire a Consiliului Local. Consilierii locali vor depune jurământul dacă sunt întrunite prevederile art. 188. Consiliul Local este legal constituit prin emiterea Ordinului de prefect, în termen de maximum trei zile de la ședința solemnă. Ulterior emiterii Ordinului amintit, Consiliul Local își intră în atribuții și, în conformitate cu art.252 din Codul Administrativ, consilierii locali au dreptul de a alege un viceprimar care, în situația dată, va fi viceprimar cu atribuții de primar”. Aşa cum am aflat, şedinţa de constituire a Consiliului Local Şotrile a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, mai exact pe data de 30 octombrie, după care, într-o viitoare şedinţă, din rândul celor 13 consilieri locali, prin vot, va fi desemnat noul viceprimar care va prelua şi atribuţiile primarului, până când vor fi organizate noi alegeri pentru funcţia de primar al comunei Şotrile. Potrivit rezultatelor alegerilor din 27 septembrie, Consiliul Local Şotrile este format din cinci reprezentanţi ai PSD, patru de la PNL, doi de la Pro România şi alţi doi de la PMP.