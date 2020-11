Printr-un ordin emis luni, şeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a dispus ca toate unitățile și compartimentele de primiri urgențe să preia toți pacienții aduși de ambulanțe, indiferent de situația locurilor disponibile în secțiile spitalelor de care aparțin. Secretarul de stat arată, în document, că spitalele nu au dreptul să restricționeze accesul ambulanțelor la structurile de primiri urgențe sau camera de gardă, potrivit Hotnews.

De asemenea, secretarul de stat în Ministerul Sănătății arată, în acest ordin, că personalul structurilor de urgență are obligația să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, să-i asigure asistența medicală de urgență și să elibereze echipajul de la Ambulanță în cel mult o oră de la sosirea în UPU sau CPU.

Ordinul prevede:Art 1 (1) Începând cu data prezentului ordin, toate Unitățile de Primiri a Urgențelor (UPU)/UPU-SMURD Compartimentele de Primiri a Urgențelor (CPU) au obligația de a prelua toți pacienții aduși de către ambulanțele aparținând serviciilor de ambulanță publice sau SMURD, indiferent de situația locurilor disponibile în secțiile spitalelor de care aparțin.2. Unitățile sanitare nu au dreptul să restricționeze accesul ambulanțelor la structurile de primiri urgențe sau camera de gardă.3. Personalul structurilor de urgență menționate la art 1 alin (1) are obligația să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, să-i asigure asistența medicală de urgență, inclusiv investigațiile necesare și consulturile de specialitate, eliberând echipajul respectiv în cel mult o oră de la sosirea în UPU sau CPU.Art 2. Personalul din dispeceratele integrate sau colocate aparținând serviciilor de ambulanță publice și SMURD are obligația ca, în cazul urgențelor non-COVID, să direcționeze echipajele către cel mai apropiat spital competent, indiferent de situația locurilor disponibile.Art 3. Prezentul ordin se transmite Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției în vederea diseminării către toate serviciciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București -Ilfov, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și toate Inspectoratele pentru Situații de Urgență.