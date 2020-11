În lume, băncile centrale vând aur pentru a dispune de lichidități în lupta cu pandemia

BNR a menținut rezerva de aur la 103,6 tone (echivalentul a 5,35 miliarde de euro), în vreme ce rezerva de valută a urcat în octombrie la aproape 33,8 miliarde de euro (de la 32,55 miliarde de euro la finalul lui septembrie), potrivit unui comunicat transmis ieri de instituția condusă de Mugur Isărescu. Pe fondul pandemiei de coronavirus, băncile centrale au devenit pentru prima dată în ultimul an și jumătate vânzători neți de aur pentru a atrage lichiditatese și a proteja economiile din care fac parte.

Băncile centrale au devenit vânzători neti de aur în august, pentru prima dată în an și jumătate, vânzările nete fiind de circa 12,5 tone, potrivit datelor publicate de World Gold Council și citate de Financial Times. Vânzările s-au făcut când prețul metalului galben era de peste 2.070 dolari pe uncie, ulterior acesta coborând la 1890 de dolari/uncie.

Cele mai recente date reflectă retragerea unor cumpărători majori, deoarece țările eliberează resurse pentru a face față crizei coronavirusului. „Toate băncile centrale din întreaga lume se confruntă cu o presiune mare pe lichiditate. Nu este momentul să acumulăm aur, spitalele au nevoie de bani”,, a declarat Bernard Dahdah, analist la Natixis din Paris.

Vânzările de aur au fost stimulate în special de tranzacţiile efectuate de băncile centrale din Uzbekistan şi Turcia, dar banca centrală a Rusiei a vândut şi ea aur în

trimestrul al treilea, pentru prima dată în ultimi 13 ani, scrie și Agerpres.

„Nu este surprinzător că în condiţiile actuale băncile se uită la rezervele lor de aur. Practic, toate vânzările provin de la bănci care cumpără aurul din surse interne, profitând de preţul ridicat al aurului într-un moment în care sunt supuse la presiuni fiscale”, a spus Louise Street, analist şef la WGC.

Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, băncile centrale din Turcia şi Uzbekistan au vândut 22,3 tone, respectiv 34,9 tone de aur în trimestrul al treilea. Uzbekistanul

a început să îşi diversifice rezervele valutare, diminuând ponderea aurului, pe măsură ce ţara din Asia Centrală pune capăt mai multor decenii de izolare.

Cotaţia aurului a crescut până la un nivel record în trimestrul al treilea, chiar dacă cererea a scăzut cu 19% în ritm anual, până la cel mai redus nivel de după 2009, susţine WGC. Declinul cererii generale a fost alimentat şi de scăderea la jumătate a cererii de aur pentru bijuterii în India, precum şi de consumul slab de bijuterii în China.

Scăderea cererii de aur pentru bijuterii a fost parţial contracarată de o creştere cu 21% a cererii din partea investitorilor, potrivit WGC, care îşi bazează analizele pe datele furnizate de Fondul Monetar Internaţional şi Metals Focus.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 octombrie 2020 au fost de 39,14 miliarde euro, faţă de 37,95 miliarde euro la 30 septembrie 2020.