Nicoleta Dumitrescu

Conform declaraţiilor primarului, pentru ca activitatea de curăţenie să fie făcută aşa cum a cerut, şi cum ar fi trebuit să se desfăşoare, de altfel, operatorul de salubritate a recurs inclusiv la decizia de a-şi suplimenta numărul de angajaţi cu forţă umană adusă de la Bucureşti – aproximativ 60 de persoane, cu tot cu utilaje care n-au mai fost văzute pe străzile Ploieştiului de vreo doi ani. De asemenea, pe lângă cei de la SGU, la treabă au fost puşi inclusiv cei care primesc venitul minim garantat. „ În activitatea de curăţenie am ţinut să fie implicate şi persoanele care sunt asistate social, respectiv cele care primesc venitul minim garantat. În medie, pe zi, din această categorie vor fi 25 de persoane. Unora nu le-a convenit şi pot să vă spun că am zâmbit amar când i-am văzut pe unii dintre cei care s-au arătat nemulţumiţi de o asemenea sarcină, în contextul în care un bărbat avea o geacă de firmă şi mă filma cu un telefon de ultimă oră”, a declarat, ieri, la întâlnirea cu presa primarul Andrei Volosevici. Menţiunea a făcut-o în contextul în care, marţi, edilul a anunţat că, în cazul în care persoanele beneficiare ale venitului minim garantat vor refuza să participe la acțiunile stabilite în cadrul programului “Curățenie generală”, acestora li se va restricționa acordarea sprijinului financiar respectiv, alocat din bugetul Municipiului Ploiești, conform prevederilor legale în vigoare. „Zilnic, 260 de persoane sunt angrenate în activitatea de curăţenie a oraşului, conform programului stabilit. Se acţionează inclusiv în staţiile mijloacelor de transport în comun, întrucât şi acolo era mizerie. De altfel, începând de mâine (n.n.- astăzi), demarează şi acţiunea de curăţenie şi igienizare în spațiile exterioare ale tuturor grădinițelor, școlilor generale, liceelor și colegiilor aflate pe raza administrativ-teritorială a oraşului. Sunt la începutul celui de-al doilea mandat de primar, dar aşa cum am anunţat, prioritatea zero este curăţenia, şi se va vedea în curând diferenţa în comparaţie cu ceea ce a fost până acum. Cert este că Ploieştiul va atinge bariera normalităţii în maximum două luni”, a mai menţionat primarul Ploieştiului.

Subliniind că „i-am luat pe toţi pe nepregătite, la sfârşitul săptămânii trecute, sâmbătă dimineaţă, începând cu ora 4.30, când am vrut să văd cu ochii mei cum stau lucrurile în Ploieşti”, edilul a mai ţinut să adauge faptul că există şi „o extraordinară neglijenţă” în ceea ce priveşte monitorizarea a tot ceea ce se întâmplă în Ploieşti, făcând referire inclusiv la aspectul jalnic din jurul Pieţei centrale, dar şi a lipsei pazei din toate pieţele de cartier.

Datorii cu duiumul

După o săptămână de la preluarea mandatului, edilul a putut face şi o radiografie a bugetului municipiului. Astfel, menţionând că nu are de gând să vorbească prea mult despre ceea ce a fost în trecut, cu referire la fosta conducere a municipalităţii, Andrei Volosevici a declarat că suma necesară pentru acoperirea datoriilor acumulate în timp de municipalitate se ridică la aproape 50 de milioane de lei . „ De departe, cea mai dificilă situaţie, care datează de ceva timp, este la nivel de termie. Lucrurile se vor rezolva însă, dovadă că nu a existat niciun fel de probleme în începerea furnizării agentului termic în sistem centralizat. Fostul primar a semnat un document pe tema reeşalonării datoriilor, scadenţa fiind 30.09.2020. Cum acest termen nu s-a respectat, este nevoie de o nouă reeşalonare, care va fi stabilită într-o şedinţă a Consiliului Local Ploieşti, important fiind însă ca să avem şi resursele necesare pentru acest lucru. Sunt datorii şi la plata iluminatului public, la acţiunile de dezinsecţie şi dezinfecţie, la TCE – în contul subvenţiei pentru transportul în comun”, a mai adăugat Andrei Volosevici. Acesta a menţionat că speră ca aceste probleme financiare să-şi găsească rezolvarea, având în vedere faptul că obligaţia sa, ca primar, este de a găsi soluţii. „Un audit la nivelul Primăriei Ploieşti deocamdată nu constituie o prioritate. Important este să găsim fondurile necesare pentru a trece cu bine anul 2020, mai ales în contextul acestei pandemii”, a mai adăugat primarul.

Nimeni nu şi-a completat cererea de demisie!

Aflat la cel de-al doilea mandat de primar al municipiului reţedinţă de judeţ, Andrei Volosevici a dat de înţeles că-şi va schimba stilul de lucru inclusiv cu angajaţii municipalităţii. „Am început discuţiile cu directorii direcţiilor şi serviciilor. I-am întrebat dacă doresc să lucreze cu mine. Până acum nimeni nu şi-a completat cererea de demisie. Asta înseamnă că oamenii vor să lucreze. Însă, pe parcurs, de cei care nu vor înţelege că este nevoie de un alt mod de a face administraţie ne vom despărţi ”, a declarat edilul ploieştean. Întrebat totuşi dacă vor fi făcute şi disponibilizări, edilul a menţionat că vor fi nişte propuneri în acest sens, dar acestea vor veni din partea noilor membri ai Consiliului de Administraţie de la Serviciul de Gopodărire Urbană, care ar viza personalul TESA, dându-se ca exemplu numărul foarte mare de contabili, vreo 20 la număr!