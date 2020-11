Nioleta Dumitrescu

Declarația din titlu îi aparține noului edil al Ploieștiului, Andrei Volosevici, și a fost făcută ieri, în cadrul ședinței legislativului local la finalul căreia atât Consiliul Local Ploiești, cât și echipa de conducere a Primăriei Ploiești erau în formulă completă. Concret, ieri, în cadrul întrunirii menționate au depus jurământul în funcție și ultimii trei consilieri locali ploieșteni cărora le-au fost validate mandatele, respectiv Nicoleta Ștefan (PNL), Paul Palaș și Constantin Nemeș (ambii de la ALDE), aceștia completând echipa celor 24 de aleși ploieșteni care, pe data de 27 octombrie, și-au preluat mandatele, respectiv au depus jurământul în funcție odată cu noul primar al Ploieștiului, Andrei Volosevici. Ulterior, în cadrul aceleiași ședințe, din rândul consilierilor locali ploieșteni s-au făcut propuneri pentru alegerea noilor viceprimari, din partea PNL fiind nominalizat Daniel Nicodim, iar din partea Alianței USR PLUS, Magdalena Trofin. Acestea au fost de fapt singurele propuneri pentru ocuparea celor două funcții de viceprimar al Ploieștiului, semn că negocierile și înțelegerile dintre grupurile politice din legislativul local ploieştean fuseseră deja bătute în cuie, situație care s-a văzut, de altfel, și după numărarea voturilor. Astfel, din partea colegilor consilieri, Daniel Nicodim a obținut 21 de voturi „pentru”, patru „împotrivă”, un vot fiind anulat, iar Magdalena Trofin: 20 de voturi „pentru”, patru „împotrivă”, două voturi fiind nule, cu menţiunea că în sala de plen au fost prezenţi 26 de consilieri, unul fiind absent. Astfel, odată cu votul menţionat, municipiul reşedinţă al Prahovei are cea mai tânără echipă de conducere din ultimii 30 de ani, viceprimarul Magdalena Trofin, specialist în ştiinţe administrative, având 41 de ani, iar celălalt viceprimar, Daniel Nicodim, de profesie jurist, având 44 de ani. La finalul şedinţei, atât cei doi viceprimari, cât şi primarul au ţinut câte un scurt discurs. „Mulţumesc colegilor consilieri pentru votul şi încrederea acordate. Totodată, mulţumesc şi ploieştenilor pentru votul acordat la alegerile din 27 septembrie. După cum se ştie, ploieştenii sunt profund dezamăgiţi de starea în care se află oraşul, de calitatea serviciilor publice. Tocmai de aceea, cu toţii, ca aleşi locali ploieşteni, avem o mare responsabilitate pe umerii noştri – de a ne duce până la capăt mandatul şi să schimbăm în bine oraşul. Noi, cei de la Alianţa USR PLUS, am promis că vom schimba oraşul şi vom fi vocea ploieştenilor. Este o mare responsabilitate pe care mi-o asum în faţa ploieştenilor şi a Consiliului Local Ploieşti. Îmi doresc să schimbăm faţa oraşului, este nevoie de o schimbare radicală, astfel încât să le putem prezenta ploieştenilor un oraş de secol 21”, a declarat noul viceprimar al Ploieştiului, Magdalena Trofin. La rândul său, viceprimarul Daniel Nicodim a ţinut să menţioneze: ”Mulţumesc ploieştenilor pentru votul din 27 septembrie, dar şi consilierilor locali, pentru încrederea acordată. Funcţia de viceprimar este o onoare, dar reprezintă şi o mare responsabilitate. Promit însă că nu o să dezamăgesc pe nimeni, mai ales că am onoarea de a face echipă cu cel mai bun primar din ultimii 30 de ani pe care i-a avut Ploieştiul – Andrei Volosevici. Vom fi tot timpul în contact cu cetăţenii, aceasta fiind, de fapt, cheia unei bune administraţii. Fac însă un apel către colegii din opoziţie: având în vedere vremurile pe care le trăim, cele de pandemie, este nevoie de solidaritate, fiind convins că acest legislativ local dar şi municipalitatea se vor dedica ploieştenilor şi nu dezbaterilor sterile. Să ne ajute Dumnezeu să facem un oraş mai bun!”. Având în vedere că Ploieştiul are un primar şi 27 de consilieri locali, primarul Andrei Volosevici a fost extrem de scurt în discursul său: „Eu nu pot să vă spun decât faptul că, din momentul de faţă, suntem 28 de primari, 28 de viceprimari şi 28 de consilieri locali. Având în vedere că toţi suntem pe aceste funcţii datorită ploieştenilor, toată lumea să treacă la treabă! Vă mulţumesc!”.