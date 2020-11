Nicoleta Dumitrescu

Deși în România se văd în continuare efectele negative ale pandemiei, numărul persoanelor bolnave trecând, la nivel naţional, de bariera de 10.000, ceva aparte plutește pe cerul României. Nu sunt nori, dar e ceva aparte care emană miresme dintre cele mai îmbietoare, având o formă atât de frumoasă, ca și prezentare, încât lasă impresia că… totul se poate! Despre ce este vorba? Despre programele de guvernare ale partidelor lansate în campania electorală pentru alegerile parlamentare, campanie care, după cum se vede, merge mai departe.

Ciudat este însă faptul că deși anul 2020 este unul cu totul aparte, din cauza COVID-19, lansarea programelor de guvernare – care mai de care – nu i-a împiedicat pe politicieni să pună pe hârtie munţii de promisiuni din care ţâșnesc, ca niște imense cascade, râurile de lapte și miere. Astfel, fie că este vorba despre liberali sau social-democraţi, consideraţi a fi principalii competitori și în cazul acestor alegeri, ambele programe electorale par însă cumva paralele cu realitatea, pe modelul pe care, însă, o dată la patru ani, partidele își scot la înaintare candidaţii care să adune voturi, cât mai multe. Iar paralelismul reiese din faptul că tot ceea ce este pus pe hârtie nu prea încape în matricea zilelor noastre, zile care, ca niciodată, par tot mai lipsite de viitor din cauza incertitudinii zilei de mâine.

Cu toate acestea, punând faţă în faţă promisiunile partidelor, pare că în România n-ar fi probleme, că nu s-a întâmplat nimic, ba, speranţele în mai bine sunt atât de previzbile încât de la sine poate încăpea speranţa că se poate evident mai mult, mult mai bine. ”Dublarea imediată a alocaţiilor; creșterea punctului de pensie cu 32%; creșterea salariului minim de la 1.340 de lei la 2.050 de lei; impozit zero la salariul minim; stimulente pentru salariaţii cu copii; creșterea nivelului de trai prin investiţii și dezvoltare regională”- sunt doar câteva dintre promisiunile celor de la PSD trecute în programul lor de guvernare pentru mandatul 2020-2024, dacă aceștia vor câștiga alegerile din 6 decembrie.

Iar ca la o veritabilă licitaţie, și PNL plusează pentru cetăţeni, tot prin intermediul programului lor de guvernare: ”România va deveni cea mai mare putere economică din UE în următorii patru ani; se vor crea 560.000 de noi locuri de muncă; salariul mediu net va ajunge la 1.000 de euro; majorarea punctului de pensie cu 46% până în 2024; creșterea puterii de cumpărare a românilor cu peste 30%….”.

Ce să mai, va fi atât de extraordinar de bine, de nemaipomenit dacă unul dintre cele două partide se va instala la guvernare încât, de pe acum, nici măcar un singur român nu va mai trebui să-și pună problema zilei de mâine. Este suficient ca voturile cele mai multe să le ia unii sau alţii şi soarta ţării va ajunge pe mâini bune, pricepute chiar să scoată apă și din piatră seacă!

Are însă vreo importanţă că promisiunile acestea au fost făcute ca și când prin România n-ar fi trecut și n-ar fi rămas nici măcar un singur covid?

Dinspre politicieni se pare că nu prea are, dovadă că promisiunile au fost făcute în nota optimistă și bombastică a zecilor de promisiuni fluturate și cu ani în urmă, fără ca acestea să se fi materializat vreodată. Dovadă că, în continuare, celebrul tronson de autostradă Ploiești-Comarnic-Brașov este trecut și de această dată tot la capitolul ”demarare lucrări”! De ce însă se insistă cu astfel de promisiuni? Pentru că în politică încă se mai merge pe principiul totul se poate, chiar dacă este vorba despre plagiatul promisiunilor! Un plagiat care însă, după cum se vede, este ridicat la mare artă, atât timp cât, în continuare, mulţi se cred doctori în economie și în trai mai bun pentru un popor întreg!