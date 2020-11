Organizația Mondială a Sănătății a sfătuit medicii să nu prescrie Remdesivir pacienților cu coronavirus din spital, punând la îndoială eficacitatea singurului antiviral aprobat pentru tratarea bolii, scrie Financial Times într-o alertă transmisă ieri dimineața la ora 3, potrivit Hotnews.

Remdesivir a fost aprobat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) luna trecută. Dar un expert al OMS a scris ieri în British Medical Journal că medicamentul „nu e recomandat pacienților internați la spital cu Covid-19, indiferent de cât de grav sunt bolnavi, deoarece în prezent nu există dovezi că le îmbunătățesc starea sau nevoia de ventilație”.

Recomandarea se bazează pe patru studii care au implicat peste 7.000 de pacienți. Organizația mondială a precizat că de fapt certitudinea dovezilor este scăzută și nu există date certe care să demonstreze că medicamentul e benefic. E nevoie de studii suplimentare, mai recomandă OMS.

Instituția a recomandat utilizarea steroizilor pentru a trata pacienții bolnavi în stare severă de Covid-19. Steroizii sunt ieftini, se administrează pe cale orală și sunt disponibili pe scară largă. Remdesivir costă 2.340 USD și se administrează intravenos.

OMS a decis, de asemenea, să suspende Remdesivirul din lista sa de precalificare, o condiție prealabilă pentru achiziții în țările în curs de dezvoltare, a declarat un oficial pentru Financial Times.

Producătorul Remdesivir, compania Gilead spune că Remdesivirul, cunoscut acum sub numele său Veklury, a fost recomandat de instituții de renume, inclusiv Institutul Național de Sănătate din SUA și Societatea de Boli Infecțioase din America. Compania a spus că există „dovezi solide” ca urmare a mai multor studii care arată că medicamentul a accelerat recuperarea bolnavilor de Covid-19.

„Suntem dezamăgiți că recomandările OMS par să ignore aceste dovezi într-un moment în care cazurile sunt în creștere dramatică în întreaga lume și medicii se bazează pe Veklury ca pe primul și singurul tratament antiviral aprobat pentru pacienții cu Covid-19 în aproximativ 50 de țări”, spune Gilead.

FDA a aprobat Remdesivir luna trecută, cu câteva ore înainte de a doua dezbatere prezidențială din SUA. Gilead a raportat vânzări de 873 milioane dolari în al treilea trimestru.