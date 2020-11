Membru în CSM, judecătorul Gabriela Baltag, a declarat că activitatea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) este foarte utilă, însă dosarele deschise ar trebui finalizate.În opinia acesteia, SIIJ a fost privată de condiţiile necesare înfăptuirii la timp şi în bune condiţii a actului de justiţie.”Activitatea SIIJ-ului ar putea fi foarte bună, dar să nu uităm că nu au apărut foarte multe dosare lucrate, finalizate. Ce să mai înţeleg? Ce ne-am dori? Să vedem trimişi pe bandă (persoane trimise în judecată- n.red.) …. nu, nu asta ne-am dori, pentru că am văzut această perioadă şi nu ne-a plăcut absolut deloc. Să ne aducem aminte că noi am sabotat, şi chiar noi la nivel de Consiliu am votat această secţie.Faptul că i-am lăsat fără oameni multă vreme, i-am lăsat fără şefi, avem un interimar care este şef… Să nu mai vorbim de începuturi, nu au avut absolut niciun fel de dotare, nici măcar birouri, nici unde să-şi mute arhiva. Eu nu ştiu dacă a fost inventariată, până la momentul acesta, arhiva DNA-ului pe magistraţi. Nu ştiu dacă SIIJ-ul are o arhivare corespunzătoare,” a spus Gabriela Baltag, potrivit unui articol publicat de ph-online.ro.