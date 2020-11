Iranul a respins sâmbătă informaţiile privind uciderea la Teheran a numărului 2 din Al-Qaida de către agenţi israelieni, afirmând că este vorba despre „informaţii fabricate” de Statele Unite şi Israel, şi a negat prezenţa pe teritoriul său a unor membri ai grupării jihadiste, scriu agențiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. Cotidianul american The New York Times a relatat vinerea trecută că, potrivit unor surse de informaţii neidentificate, Abdullah Ahmed Abdullah, inculpat de un mare juriu federal american pentru rolul său în planificarea atentatelor cu bombă asupra ambasadelor SUA din Kenya şi Tanzania în 1998, soldate cu 224 de morţi şi peste 5.000 de răniţi, a fost împuşcat de agenţi israelieni pe motociclete, în timpul unei misiuni secrete, la cererea Washingtonului, în Teheran, pe 7 august, data la care au avut loc atacurile asupra ambasadelor Statelor Unite în cele două ţări africane. Acest responsabil al organizaţiei Al-Qaida, cunoscut sub numele de combatant ca Abu Mohammed al-Masri şi care se afla pe lista celor mai căutaţi terorişti ai FBI, a fost împuşcat împreună cu fiica sa care îl însoţea, Miriam. Ea era văduva lui Hamza bin Laden, unul dintre fiii lui Osama Bin Laden, liderul Al-Qaida în anii 1990, potrivit New York Times. Duşmanii Iranului, Statele Unite şi Israelul, „încearcă să scape de responsabilitatea actelor criminale ale Al-Qaida şi ale altor grupări teroriste din regiune şi leagă Iranul de aceste organizaţii infracţionale prin minciuni şi scurgeri de informaţii fabricate către mass-media”, a reacţionat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Saeed Khatibzadeh, într-un comunicat. Saeed Khatibzadeh, care a negat prezenţa membrilor Al-Qaida în Iran, a subliniat că această grupare s-a născut din cauza politicilor greşite ale Statelor Unite şi ale aliaţilor săi din regiune, sfătuind mass-media americane să „nu cadă în capcana scenariilor hollywoodiene ale unor oficialităţilor americane şi ale sioniştilor”.