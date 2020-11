N. D.

Potrivit OMV Petrom, în urma investițiilor în valoare de aproximativ 21 de milioane de euro alocate începând cu anul 2018, rafinăria Petrobrazi a mărit capacitatea de amestecare a bio-componenților în carburanți de la 200 kilotone la aproximativ 350 kilotone de biocombustibili pe an. Conform reglementărilor europene, conținutul de energie regenerabilă din carburanții din transport trebuie să crească de la 10%, în 2020, la 14% în 2030, pentru a sprijini obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transport. Țintele de bio-componenți sunt stabilite ca obiective de substituție energetică, unde fiecare combustibil are un conținut de energie diferit, OMV Petrom furnizând carburanți cu un conținut bio volumetric de 6,5% în motorină și 8% în benzină. Potrivit reprezentanților companiei, se dorește reducerea emisiilor de carbon cu 27% până în anul 2025. Petrobrazi are o capacitate totală de procesare a țițeiului de 4,5 milioane de tone pe an și, începând din 2005, compania a investit aproximativ 1,8 miliarde de euro în rafinărie, o treime din această investiție contribuind la reducerea impactului asupra mediului. Utilizarea carburanților cu conținut bio crescut contribuie la atingerea obiectivelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.