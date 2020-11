În Prahova, nu trece o zi fără raportarea unor decese ale persoanelor diagnosticate cu Covid-19

V. Stoica

Încă patru persoane din rândul pacienților infectați cu noul coronavirus au decedat, de miercuri și până joi, potrivit datelor oficiale făcute publice de autoritățile județului Prahova. Nu există zi în care să nu apară noi decese raportate de Direcția de Sănătate Publică, astfel că numărul prahovenilor care și-au găsit sfârșitul după infectarea cu noul coronavirus crescuse, ieri, la 484 de oameni. Numai în această săptămână, de luni și până ieri, a fost înregistrat decesul în cazul a 28 de prahoveni care aveau diverse afecțiuni medicale, dar care s-au și infectat cu SARS Cov-2. Pentru mulți, acestea sunt doar cifre, însă în spatele fiecărui număr sunt oameni care au pierdut lupta pentru viață, sunt familii distruse, sunt rude care nu au putut să-și conducă pe ultimul drum persoanele dragi, toate cele obișnuite fiind acum îngrădite în regulile impuse de pandemie…

Altfel, aceiași “dinți de fierăstrău”, cum s-a exprimat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, într-o perioadă în care președintele și premierul României văd “platouri” ale cazurilor cu noul coronavirus, într-o perioadă în care alegerile sunt prioritare pentru conducătorii acestei țări.

Sub “dinți de fierăstrău”, sub „platouri” și sub „cocoașe”, sub expresii politicianiste și sub afirmații manipulatoare se află oamenii ! Și sunt și oameni care mor. Oameni care devin cifre în statisticile Statului Român…