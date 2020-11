Se caută voluntari pentru asigurarea comunicării între pacienți și rude

N. Dumitrescu

Este o muncă titanică, se muncește non-stop, personalul este foarte obosit, dar, etapizat, am găsit şi încercăm să găsim soluţii pentru a face faţă numărului mare de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Acesta a fost mesajul transmis de către managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Nica, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, având alături pe directorul Direcţiei de Sănătate Publică, Ioana Loghin.Scopul întâlnirii cu presa a fost, potrivit organizatorilor, acela de a face o comunicare corectă, de a confirma sau infirma unele situaţii care au apărut în spaţiul public legat de tratarea bolnavilor cu coronavirus. În context, potrivit lui Bogdan Nica, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti n-ar mai trebui să fie supranumit „spitalul groazei” sau al „al morţii”, întrucât, susţine acesta, în ceea ce priveşte numărul persoanelor bolnave de coronavirus care au fost tratate aici – 2.600, al celor ajunşi în secţia ATI, dar mai ales în ceea ce priveşte gradul de supravieţuire al bolnavilor, inclusiv al acelora care au fost intubaţi, „la Ploieşti se stă mult mai bine în comparaţie cu alte spitale din ţară, iar acesta este meritul colegilor mei”. Menţionând că în ultima perioadă s-au făcut eforturi pentru a se mări numărul de paturi pentru tratarea bolnavilor de coronavirus – care au ajuns în momentul de faţă la 105, managerul celei mai mari unităţi sanitare din Prahova a declarat că, de departe, cea mai mare problemă o constituie comunicarea cu rudele şi aparţinătorii celor internaţi, în acest sens făcând apel la diversele asociaţii din judeţ de a veni cu persoane, din afara domeniului medical, care să se ofere ca voluntari pentru a asigura comunicarea cu rudele pacienţilor. Tododată, directorul DSP Prahova a ţinut să menţioneze faptul că dacă medicul de familie ar fi sunat de o persoană de la primele simptome ale bolii sau dacă ştie că a intrat în contact direct cu altcineva care a fost confirmat pozitiv ulterior, atunci nu ar mai fi atâta presiune pe unităţile sanitare, în contextul în care au fost situaţii când la UPU Ploieşti au ajuns şi 16 ambulanţe într-un interval de o oră.

Potrivit dr. Bogdan Nica, inclusiv personalul medical şi cel auxiliar din Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti se confruntă cu coronavirusul, conform situaţiei prezentate ieri, în conferinţa de presă, 59 de medici, aproape 200 de asistente, 92 de infirmiere şi 22 de brancardieri fiind confirmaţi cu noul virus. În urma unor verificări, s-a constatat faptul că, deşi volumul de muncă al medicilor este unul infernal, aceştia nu s-au infectat după ce au lucrat în secţiile unde erau trataţi bolnavii COVID-19, ci în secţiile non covid. „În urma verificărilor, am realizat faptul că infectarea personalului medical şi auxiliar era pe secţiile non covid. Iniţial, pacienţii internaţi erau negativi, dar după câteva zile apăreau simptomele bolii, iar la următorul test erau depistaţi ca pozitivi. Atunci am căutat soluţii la această problemă şi le-am găsit. Am aşteptat să fie omologate testele antigen, pentru a testa atât medicii, cât şi pacienţii. Acum, astfel de teste se fac din două în două zile”, a declarat managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, anunţând, astfel, că prin găsirea acestei soluţii s-a liniştit şi personalul auxiliar, o parte dintre angajaţi luându-şi concediu medical sau chiar dându-şi demisia, de frica faptului că puteau să se infecteze la locul de muncă, din spital. Legat de mărirea capacităţii de tratare a pacienţilor, Bogdan Nica a ţinut să precizeze: ”S-au reluat lucrările la Secţia ATI – care intrase în renovare în luna iulie – după ce acestea au fost sistate. Estimez că pe 10-12 decembrie lucrările vor fi gata. Astfel, această secţie va fi operaţionalizată şi, într-un final, se va ajunge la o capacitate de 34 de paturi pentru tratarea COVID-19 în ATI. Ca urmare a alocărilor financiare de la Consiliul Judeţean Prahova, am derulat procedura şi mâine (n.n. – astăzi) vin alte 10 ventilatoare de ultimă generaţie, pe lângă cele 6 care erau existente în spital. S-au încheiat lucrările de reparaţii pentru oxigen la Secţia de boli infecţioase. Practic, nu va mai exista salon care să nu aibă prize pentru alimentarea cu oxigen. Nu vor mai exista nici butelii de oxigen la această secţie, pentru că va fi o staţie nouă şi vor fi prize pentru fiecare pat. La UPU s-au monat 21 de prize de oxigen, ceea ce ne va permite ca, atunci când nu mai sunt locuri în spital sau în unităţile sanitare suport, să mai poată fi traţi alţi 21 de bolnavi confirmaţi. Azi (n.n – ieri) încep lucrările la Secţia de Pneumologie. Estimez că în două săptămâni toate saloanele de aici vor avea priză pentru oxigen la fiecare pat. Prin urmare, încercăm să găsim soluţii pentru mărirea capacităţii de tratare a bolnavilor. Am recurs şi la comasarea unor secţii, astfel încât să creăm la nivelul spitalului o zonă izolată de celelalte secţii. Această zonă este la etajul IV, care va fi şi pentru tratament medico-chirurgical. Asta înseamnă că şi bolnavii care vor avea coronavirus vor putea fi operaţi de urgenţă, aşa cum s-a întâmplat aseară (n.n. – ieri seară)”, a ţinut să declare dr. Bogdan Nica. Referindu-se la oxigen, atât de necesar în tratarea bolnavilor cu noul virus, managerul a oferit şi câteva date comparative: „Înainte de confirmarea pandemiei, lunar, la Secţia de Boli Infecţioase se consumau 50 de butelii de oxigen, acum, se consumă 80 de butelii pe zi. Pentru secţiile Spitalului Judeţean de pe strada Găgeni, înainte de pandemie consumul de oxigen era de 800 de metri cubi pe zi, iar după pandemie, consumul este de 5.600 metri cubi pe zi”.

E nevoie de voluntari care să asigure comunicarea între pacienţi şi familiile lor

Pe de altă parte, managerul interimar al SJU Ploieşti a făcut, ieri, şi un apel către voluntari, de aceştia fiiind nevoie pentru realizarea comunicării cu familiile pacienţilor infectaţi cu COVID-19. „Fac un apel la asociaţiile care doresc să vină cu voluntari, voluntari care să aibă curajul să se îmbrace cu acele costume de protecţie. Le punem noi la dispoziţie costumele, dar aceştia să fie dispuşi să intre în secţie, să ia date despre pacienţi şi să comunice cu familiile, să le dea detalii despre rudele lor internate”, a declarat Bogdan Nica. Potrivit acestuia, personalul medical se confruntă cu o mare problemă din acest punct de vedere, în condiţiile în care afluxul de pacienţi este destul de mare. Pe de altă parte, acesta a mai anunţat că, tot în regim de voluntariat, vor veni la Ploieşti, la Spitalul Judeţean de Urgenţă, şi studenţi din anii terminali. „Vin şi la Ploieşti studenţi de la Medicină care vor face voluntariat. Sunt 25 de studenţi care vor acorda sprijin la foile de observaţie, la monitorizarea pacienţilor atât în ATI, cât şi în UPU şi pe Secţia COVID. Avem nevoie însă şi de altfel de voluntari, care să nu fie cadre medicale, şi care să discute cu familiile celor care sunt internaţi”, a mai menţionat managerul SJU Ploieşti.

Apel la responsabilitate

„Este adevărat, am avut şi noi bolnavi pe culoar. Dar dacă veneau cu salvarea şi 16 pacienţi într-o oră, cum era să ne descurcăm? Unde să-i duci pe toţi? Sunt imagini care dor, dar astfel de situaţii se întâlnesc şi în Franţa, şi în Italia”, a mai menţionat Bogdan Nica. În acest context, atât acesta, cât şi directorul DSP Prahova, au ţinut să facă un nou apel către prahoveni în a fi responsabili în ceea ce priveşte purtarea măşii şi păstrarea distanţei sociale, dar, mai ales, în ceea ce priveşte menţinerea legăturii cu medicul de familie. „Mulţi ignoră boala şi se tratează acasă, iar în a treia săptămână de boală dau telefon la salavare, fiind în stare gravă. Tocmai de aceea, este foarte important să fie contactat prin telefon medicul de familie la primul simptom al bolii sau dacă află că a intrat în contact direct cu o persoană care, ulterior, a fost confirmată pozitiv. Medicul de familie îi va spune ceea ce va avea de făcut astfel încât starea lui să nu se agraveze”, a subliniat directorul DSP Prahova. Potrivit acestuia, zilnic, 35 de persoane de la instituţia pe care o conduce se ocupă cu anchetele epidemiologice, acesta readucând în atenţia persoanelor care fac testul necesitatea de a furniza datele corecte – număr de telefon sau adrese de email – pentru a lua legătura cu persoanele care, ulterior, au fost confirmate cu noul coronavirus. Directorul DSP Prahova a menţionat că, în momentul de faţă, zilnic se analizează câte 280 de probe pe zi, prelevate de la persoanele care au fost testate.