Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, sprijinit de Partidul Socialiștilor, a lansat ieri mai multe mesaje dure la adresa Maiei Sandu, candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, cu care se va confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. „Nu voi permite să închinăm țara rușilor sau românilor. Frate, frate, dar fiecare stăpân la el acasă (…) Maia Sandu spune că ar vota la un referendum pentru unire. Acum vrea să fie președinte, pentru ce? Ca să lichideze statul?”, a transmis Dodon, citat de Unimedia, potrivit Hotnews. El a acuzat, într-o conferință de presă, că „așa-numitul Guvern Harvard nu a făcut nimic, a închis spitale, nu a majorat salariile medicilor, iar cetățenii vor afla despre asta”.

„Eu nu voi permite întoarcerea restricțiilor și întoarcerea carantinei. Dar sunt sigur că Maia Sandu va închide țara pe 2-3 luni, după exemplul altor țări europene. Maia Sandu a refuzat să indexăm pensia de două ori pe an. Noi am realizat-o, așa cum am stabilit și în acordul de coaliție. În fiecare sat trebuie să fie școală și grădiniță. Cine le-a închis în peste 180 de sate? Maia Sandu. Ce înseamnă asta? Lichidarea satelor. Noi am alocat peste 300 milioane de lei pentru a nu închide școlile din sate. Dacă revine Maia Sandu la guvernare, închiderea școlilor va continua”, a acuzat Dodon. El a mai spus că nu va permite să „închine” țara românilor.

„Eu nu voi permite să închinăm țara rușilor sau românilor. Da, ei ne sunt frați. Frate, frate, dar fiecare stăpân la el acasă. Statalitatea pentru mine este o prioritate. Maia Sandu spune că ar vota la un referendum pentru unire. Acum vrea să fie președinte, pentru ce? Ca să lichideze statul? Nu voi permite valori care nu ne sunt proprii. Eu nu particip la marșuri gay, așa cum a făcut Maia Sandu”, a mai declarat Igor Dodon.

Dodon a susținut o declarație și în limba rusă.

Maia Sandu, liderul opoziției din Republica Moldova, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale în fața socialistului Igor Dodon.

Astfel, actualul președinte Igor Dodon şi candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, pro-europeana Maia Sandu, se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, în 15 noiembrie.