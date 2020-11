Aristotel Bunescu

Motto:

„Sufletul zboară câteodată sus de nu-l mai vezi, cu penele lui albăstrui, în azur. Şi când se întoarce, miroase a alb şi a stele…”

(Tudor Arghezi)

Titlul nu-mi aparține, el a fost folosit de Vasile Lovinescu, scriind despre tradițiile primordiale ale Universului. Și nici măcar nu l-am descoperit eu. Soția este înaintea mea cu lectura la ,,Ecoul Lovinescu”, volum semnat de scriitorul Dan Dumitru Iacob, din Piatra Neamț.” –

Auzi ce frumos… grădinarul stelelor!”. Eu eram băgat cu capul în calculator, până la umeri, cu textele mele de pictură și șah.

Deodată, mi-am dat seama că sunt pe lângă subiect. M-am oprit atunci și am schimbat registrul. Am citit amândoi.Vă rog frumos să vă imaginați: Dumnezeu cultivă, cu mare grijă, florile stelelor. Le udă, le dă forță, le înmulțește pentru ca ele să dea savoare cerului de deasupra pământenilor. Asta dacă nu sunt nori. Dar, din păcate, oamenii au alte griji. Anul 2020. Românii, alături de vecinii europeni și din pe alte continente, luptă cu …nici nu vreau să-i scriu numele.

Alertele vin una după alta pe telefoane și tablete. Simona Halep a confirmat că este infectată! Și ea? Asta după ce primesc știrea că, și în familia mea, rude mai îndepărtate sunt la spital, într-o situație dificilă. Offf… Altele au primele simptome și așteaptă salvarea. Scriu aceste rânduri în sâmbăta morților, 31 brumărel, anul ciudat 2020. Deja piticii se urcă iar la cap. Este o senzație similară cu cea din luna aprilie, în timpul primului val, când am decis să nu mă mai uit la televizor, să nu mai primesc și să nu mai dau mesaje cu tema pe care nu vreau să o numesc. Ascultam doar Radio România Actualități, iar apoi am renunțat și la asta.Vreau să mă gândesc numai la Grădinarul stelelor. Cu voia lui se întâmplă toate aceste fenomene.Mă gândesc acum la cei mai mari grădinari ai lumii …

În luna martie, a fost un dezastru în Olanda. Cea mai mare bursă a florilor de pe planeta noastră s-a prăbușit…Tone de plante înmiresmate au fost aruncate la gunoi. Valoare anuală a tranzacțiilor depășea aici 50.000.000 euro. Nimeni nu mai cumpăra absolut nimic și, la fiecare oră, stive impresionante de lăzi erau aruncate. În același timp, toamna și-a revărsat bogățiile peste satele noastre, cu mere de toate culorile, nuci de toate mărimile, gutui de toate formele, struguri de toate gusturile.

Tot așa, legumele vin în lăzi suprapuse în piețele orașelor.Pe stradă se strigă în gura mare ori la difuzor: Vaaaarză, vaaarză românească! Majoritatea școlilor sunt online.

De fapt, dacă mă gândesc mai bine, toată viața noastră se desfășoară între stele. Marea revelație a romancieriei ruse Guzel Iahina – cu ,,Zuleiha deschide ochii”- ne arată că zilele noastre au lumină de la apusul stelelor până la răsăritul lor. V-ați gândit la asta ? Eu mărturisesc că nu.

Cifrele noilor infectați cresc în mod cotidian, 3.000, 4.000, 5.000, 6.546!

Unde se vor opri oare? Dumnezeu știe. El are toate lucrurile în control. Și mai știm că, până la urmă, biruința este a Binelui și Luminii! Mai știm că El ne poartă mereu de grijă, chiar în situații aparent fără ieșire. În Psalmul 8 (3-4) al lui David citim: ,,Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul ca să-ți amintești de el?”.