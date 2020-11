V. S.

Consilierii județeni au aprobat, ieri, în ședință de îndată, un proiect de hotărâre pentru achiziționarea de echipamente IT și servicii de conectare la internet, destinate elevilor și profesorilor, denumit „Creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Prahova prin achiziționare de echipamente și servicii de conectare și acces Internet în cadrul finanțării prin Programul Operațional Competitivitate”. Prin acest proiect se pregătește achiziția a 56.569 de tablete cu abonament de internet; 1.796 de camere web pentru predare online; 2.063 de laptopuri pentru predare online cu conectivitate la internet; 624 de calculatoare pentru sălile de clasă, precum și a altor echipamente IT necesare susținerii cursurilor în sistem online.

Un al doilea proiect adoptat ieri – „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cu o valoare de 48.772.832,20 lei, inclusiv TVA, 100% eligibilă, are în vedere achiziționarea de măști de protecție și de dezinfectanți pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu care vor fi încheiate acorduri de parteneriat.