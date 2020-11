Violeta Stoica

După data de 23 octombrie, când Prahova a atins vârful infectaților cu noul coronavirus (189 de persoane), ieri, județul nostru a ajuns din nou la un număr impresionant de persoane declarate pozitive în urma testărilor RT-PCR.

Astfel, cu cele 174 de confirmări cu coronavirus raportate ieri, Prahova a depășit 10.061 de persoane infectate de la începutul pandemiei și până la ultima informare. Cu toate acestea, indicele de infectare pe județul Prahova a scăzut la 1,78 la mie pentru ultimele 14 zile.

La nivel național, conform datelor oficiale, numărul românilor infectați a depășit un sfert de milion de persoane, iar până ieri, în cazul a 7.273 de persoane diagnosticate, cauza decesului a fost înregistrată ca fiind infecția cu Covid-19. Doar în intervalul 2-3 noiembrie, la nivel național au fost raportate 120 decese (70 bărbați și 50 femei).

Pe de altă parte, conform Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prahovenii vor fi obligați să poarte mască de protecție în toate spațiile publice deschise, pentru că Prahova a depășit indicele de infectare de 1,5 la mie.

În acelaşi timp, un nou document elaborat și aprobat de Direcția de Sănătate Publică Prahova, Colegiul Medicilor Prahova, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova și Serviciul de Ambulanță Prahova arată care este traseul persoanelor suspecte sau confirmate cu noul coronavirus, în funcție de simptomele pe care le are fiecare pacient în parte.

Astfel, un pacient suspect covid oligosimptomatic sau formă ușoară, respectiv fără febră, cu tuse, anosmie, ageozie, disfagie, simptomatologie digestivă, mialgii, stabil hemodinamic și respirator și cu stare generală bună se adresează medicului de familie în timpul programului de lucru, iar după evaluarea clinică telefonică, medicul va anunța 112 pentru ca Serviciul Județean de Ambulanță (SAJ) să meargă acasă la pacient pentru recoltare. Dacă pacientul prezintă alterarea stării generale, dispnee, febră, medicul de familie va suna direct la 112 pentru ca pacientul să fie preluat și dus la spital, iar în zilele de sâmbătă și duminică, pacienții vor contacta Ambulanța, prin apelare la 112 și la fel vor proceda și pacienții care nu au medic de familie.

Pe de altă parte, un pacient confirmat Covid pozitiv ar urma să fie contactat de DSP, în vederea efectuării anchetei epidemiologice și identificarea contacților.

În aceste cazuri, un pacient pozitiv dar asimptomatic sau cu formă ușoară, fără factori de risc, sună medicul de familie pentru luare în evidență, evaluare telefonică și deschidere fișa de monitorizare zilnică. Medicul de familie va elibera concediu medical inițial pentru 14 zile fără decizie DSP, pe codurile 05/64/35, iar, la finalul perioadei de izolare, medicul de familie trimite către DSP scrisoare medicală (vindecat din punct de vedere epidemiologic) și fișa de monitorizare.

O altă categorie este aceea a pacientului asimptomatic sau cu formă ușoară, dar cu factori de risc. În acest caz, pacientul sună medicul de familie în vederea evaluării telefonice, poate fi internat pentru evaluare la spital la recomandarea medicului de familie, caz în care medicul de familie sau pacientul va suna la 112. În cazul internării, pacientul va primi la externare scrisoare medicală și/ sau concediu medical acordat de medicul din spital sau în baza scrisorii medicale de către medicul de familie. În cazul neinternării și izolării la domiciliu sau într-o altă locație declarată, pacientul va anunța medicul de familie care îl va monitoriza zilnic până la terminarea perioadei de izolare, conform scrisorii medicale eliberate de medicul din spital. Dacă refuză evaluarea, va fi luat în evidență de medicul de familie care va deschide fișa de monitorizare zilnică și va acorda concediu medical aferent perioadei de maxim 14 zile pe 05/64/35. La finalul perioadei de izolare, medicul de familie trimite către DSP scrisoare medicală (vindecat din punct de vedere epidemiologic) și fișa de monitorizare a pacientului. Dacă la expirarea concediului medical, acordat de medicul curant la externarea din spital, starea de sănătate nu permite reluarea activității, concediul medical poate fi prelungit de medicul de familie pentru aceeași afecțiune.

O altă situație luată în calcul este cea a unui pacient simptomatic formă medie. În acest caz, pacientul sună medicul de familie în vederea evaluării telefonice sau direct la 112, în funcție de starea clinică pentru evaluare în spital desemnat – transportul la spital este obligatoriu cu ambulanța. Pacientul va fi evaluat și investigat la spitalul desemnat, iar, în cazul internării, pacientul va primi la externare scrisoare medicală și/sau concediu medical acordat de medicul din spital sau de medicul de familie în baza scrisorii medicale. În cazul în care refuză internarea, va contacta în mod obligatoriu medicul de familie care îl va monitoriza zilnic până la terminarea perioadei de izolare sau pe perioada precizată în scrisoarea medicală eliberată de spital. Concediul medical se va elibera de către medicul de familie în baza scrisorii medicale eliberată din spital sau poate fi eliberat de către medicul din spital la momentul externării. Dacă la expirarea concediului medical, acordat de medicul curant la externarea din spital, starea de sănătate nu permite reluarea activității, concediul medical poate fi prelungit de medicul de familie pentru aceeași afecțiune.

Alt caz luat în calcul este cel al pacientului cu diferențe între internare și ziua recoltării. Pacientul cu simptomatologie suspectă Covid primește concediu medical până la ziua recoltării testului pentru afecțiunea corespunzătoare simptomatologiei non covid, iar în cazul confirmării ca pacient Covid pozitiv, va primi concediu medical din ziua recoltării testului RT-PCR, aferent perioadei de izolare. În cazul în care la data recoltării, pacientul are concediu medical eliberat pe alt cod de boală, concediul medical își încetează valabilitatea în aceeași zi, concediul medical acordat pentru izolare producând efecte de la data recoltării – nu se fac modificări pe concediul medical acordat anterior conform legislației în vigoare.

O altă categorie importantă sunt însă și așa numiții “contacți” ai pacienților cu Covid. Contacții sună medicul de familie în vederea luării în evidență și a urmăririi prin fișa de monitorizare zilnică, iar în cazul lor concediul medical (cod 994/07) se eliberează de către medicul de familie în baza deciziei de carantinare emisă de DSP. Ca și până acum, recoltarea nu se efectuează la toți contacții Covid, cu excepția existenței simptomatologiei și a recomandării medicului de familie.