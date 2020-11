N. Dumitrescu

La sfârșitul săptămânii trecute, la Ploiești au fost aduse buletinele de vot pentru alegerile parlamentare, care au fost tipărite la București. Pentru alegerile din 6 decembrie, pentru Prahova au fost tipărite 720.625 de buletine de vot pentru Camera Deputaților și tot atâtea pentru Senat, imprimarea lor fiind făcută, așa cum prevede legislația, cu 15 zile înainte de data scrutinului. Până când vor fi împărțite și puse în saci pentru fiecare dintre cele 624 de secții de votare care vor fi amenajate în județ în ziua votului, documentele vor sta sub pază la Palatul Administrativ din Ploiești. De menționat faptul că buletinul de vot de la Senat are 8 pagini, pe acesta fiind imprimate 11 căsuțe în care sunt trecute, în ordinea tragerii la sorți, listele cu candidații din partea partidelor și a alianțelor electorale. Buletinul de vot pentru Camera Deputaților are mult mai multe pagini -16 – pe acest document fiind imprimate 34 de căsuțe întrucât se regăsesc și listele cu numele tuturor candidaților atât din partea partidelor și a alianțelor, cât și a asociațiilor minorităților naționale din România, inclusiv a candidaților independenți.

Sacii cu buletinele de vot urmează să fie ridicați de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din Prahova săptămâna viitoare, astfel încât toate documentele să fie pregătite în ziua votului, pe 6 decembrie.