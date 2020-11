Poliţia Română anunţă demararea unei campanii de protejare a comercianţilor, în contextul în care Black Friday se apropie, iar cumpărăturile on-line au cunoscut, în ultimii ani, un trend ascendent.

Nu în ultimul rând, aceasta se derulează şi în condiţile în care pandemia COVID-19 a determinat și mai mulți consumatori să se orienteze spre acest gen de comerţ.

„Campania se desfășoară sub egida eComm2020 și vizează, în mod special, comercianții on-line, ajutându-i să identifice mai bine fraudele pe platformele lor și să ia măsuri pentru a-și proteja afacerea și clienții împotriva acestor atacuri. Iată şi câteva măsuri de protejare a afacerii: Cunoașteți-vă clientul: dacă acceptați plăți cu cardul și expediați bunuri valoroase către clienții dumneavoastră, este bine să știți către cine trimiteți articolele; stabiliți un mijloc de plată sigur. Alegerea unui mijloc de plată sigur va limita riscul de fraudă; utilizați un serviciu de livrare de încredere, în sensul de a alege o metodă de livrare unde puteți fi siguri de manevrarea profesionistă a mărfurilor dumneavoastră și gestionarea corectă a disputelor privind livrarea”.

Tot Poliţia Română mai precizează faptul că, în afară de România, la campania eComm2020 pentru cumpărături on-line mai sigure, din acest an, participă alte 15 ţări, precum Austria, Croaţia, Cehia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia etc.