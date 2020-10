Vremea se va răci în toată țara, astfel că până în 9 octombrie se va ajunge de la temperaturi medii de 26 – 27 de grade C , la 16-17 grade C, însă săptămâna viitoare se va încălzi din nou, potrivit meteorologilor. La munte, după 13 octombrie sunt posibile ninsori la altitudini mari, potrivit Hotnews. Administrația Națională de Meteorologie a publicat ieri prognoza pentru perioada 5-18 octombrie. Astfel, în Muntenia, temperaturile maxime vor fi în scădere până în 9 octombrie, de la medii de 29 de grade C, spre 21 de grade C.

Până în data de 13 octombrie, valorile maxime vor fi în creștere, iar media acestora va ajunge la 24 de grade. În a doua săptămână, maximele termice vor fi în scădere ușoară și treptată spre medii de 20-21 de grade. Temperaturile minime vor fi în scădere de la medii de 15-16 grade la începutul intervalului, spre 8 – 9 grade, în jurul datei de 10 octombrie. Între 10 și 14 octombrie, minimele termice vor fi în creștere spre valori, în medie, de 11-12 grade, apoi vor scădea treptat până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, spre 10 grade. Va ploua în intervalul 6–8 octombrie, iar după data de 13 octombrie, probabilitatea de apariție a ploilor va fi în ușoară creștere. Izolat cantitățile de apă vor putea fi însemnate, mai ales la începutul intervalului. La munte, temperaturile maxime vor fi în scădere până în 8 octombrie, de la medii de 19 grade, spre 9-10 grade. Până în data de 12 octombrie, valorile maxime vor fi în creștere, iar media va ajunge la 15 grade. În a doua săptămână, maximele termice vor fi în scădere treptată spre medii de 11 grade. Temperaturile minime vor fi în scădere de la medii de 11 grade la începutul intervalului, spre 2 grade, în jurul datei de 9 octombrie. Între 9 și 13 octombrie, minimele termice vor fi în creștere spre valori, în medie, de 7 grade, apoi vor scădea treptat până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, spre 4 grade. Va ploua în intervalul 5 – 8 octombrie, iar pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi însemnate. După data de 13 octombrie va crește din nou probabilitatea de apariție a ploilor, iar la altitudini mari vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.