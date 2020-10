Pandemia îşi face loc în coşmarurile oamenilor, potrivit unui studiu realizat în Finlanda şi dat publicităţii ,informează DPA, preluată de Agerpres.

Sute de voluntari le-au povestit cercetătorilor de la Universitatea din Helsinki visele pe care le-au avut în perioada de izolare la domiciliu instituită în prima parte a acestui an.

Vise despre paşapoarte pierdute, frontiere închise, spaţii supraaglomerate şi moarte au apărut frecvent în relatările voluntarilor.

Strângerile de mână şi îmbrăţişările au devenit de asemenea subiect de coşmaruri. Participanţii la studiu au relatat că le-au resimţit asemenea unei încălcări inadecvate a regulilor de distanţare socială în visele lor.

”De obicei, visele sunt un lucru foarte intim. Dar atunci când mediul se schimbă atât de rapid într-un interval atât de scurt, mulţi oameni par să aibă asocieri similare”, a declarat pentru DPA psihologul Anu-Katriina Pesonen, autoarea principală a studiului.

Echipa care a realizat studiul a folosit un algoritm pentru a grupa temele apărute în vise pe categorii, ajungând la concluzia că o treime dintre acestea au în mod clar legătură cu pandemia.

Cercetarea, publicată în revista Frontiers in Psychology, a folosit totodată relatări ale unor modele de somn provenite de la 4.000 de finlandezi.

Peste un sfert dintre aceştia au raportat coşmaruri mai frecvente decât în perioada de dinainte de pandemie, iar circa o treime dintre ei s-au trezit mai des în timpul nopţii.

Cu toate acestea, peste o jumătate dintre participanţi au dormit mai mult decât de obicei, în parte datorită faptului că multe persoane au lucrat de acasă.

Potrivit unor cercetători care nu au fost implicaţi în studiu, rezultatele analizei finlandeze nu ar trebui considerate drept general valabile.

Psihologul austriac Brigitte Holzinger, expertă în interpretarea viselor, a avertizat că cifrele rezultate în urma analizei coşmarurilor finlandezilor par ”foarte, foarte ridicate”, chiar dacă, per ansamblu, sunt în concordanţă cu propriile concluzii, formulate în cadrul unei cercetări încă nepublicate referitoare la visele din perioada pandemiei de COVID-19.