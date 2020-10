George Marin

Astăzi, la Giurgiu, cu o zi întârziere decât planificarea inițială, se va auzi din nou sunetul gongului vestind un meci de box. Hotărârea Guvernului de a permite disputarea competițiilor pentru sporturile de contact, cu referire la box, lupte, judo, karate și altele asemenea, vine destul de târziu pentru aceste sporturi. Ca și cum sporturile care fuseseră permise până acum nu ar fi presupus contact. În rugbi, un sport de golani practicat de gentlemeni, ești invitat cumva „poftiți pe aici și marcați eseul, dar aveți grijă să nu mă atingeți!”? Între cele două grupuri de opt sportivi care compun grămada ordonată există, oare, paravan de „pepsiglas”, ca să cităm o recentă expresie ministerială de factură „cultă”? Fotbalul nu presupune contact? Handbalul nu presupune contact? Dar, în spiritul românului care înțelege tot până nu mai poate răbda – istoria a arătat-o de multe ori – ne bucurăm că, totuși, se repornesc și aceste sporturi.

Așadar, Giurgiu va găzdui două competiții, Campionatul Național Under 22 (pentru sportivi mai tineri de 22 de ani, născuți între anii 1998 și 2001), iar la Campionatul Național de Tineret (pentru sportivi născuți în anii 2002 și 2003) se vor relua disputele rămase în faza semifinalelor.

La Under 22, CSM Ploiești îl va prezenta pe George Dumitrescu, deținătorul titlului de campion national al seniorilor la categoria 63 de kilograme, iar pentru CS Petrolul Ploiești va boxa Gabriel Șchiopu, la categoria 52 de kilograme.

Semifinalele „tineretului” aveau în program și trei sportivi de la CSM Ploiești: Marian Ghinoiu (categoria 49 de kilograme, urma să lupte cu craioveanul Dragoș Stamin), Cristian Drăgan (categoria 60 de kilograme, urma să îl înfrunte pe sigheteanul Samuel Roman) și Daniel Ghiță (categoria 75 de kilograme, care l-ar avea oponent pe băcăuanul Lucian Mititelu). Însă, Ghiță nu va urca în ring și se încearcă înlocuirea sa la această categorie cu Iulian Dumitrescu. Rămâne de văzut ce decizie va lua supervizorul FR Box al competiției.

La Giurgiu se vor respecta protocoalele prevăzute pentru situația de pandemie: sportivii și antrenorii vor putea intra în sală doar cu testul PCR, accesul va fi limitat doar la cei care participă efectiv la competiție în ziua respectivă, antrenorii vor avea mască la colțul ringului, măsurarea temperaturii, mă rog, tot tacâmul. Îndrăznim o sugestie: ca antrenorii să poarte mască în culorile colțului în care stau, precum au și boxerii echipamentul, altfel există riscul ca elevul să nu își mai recunoască antrenorul. Că știți, sunt pumni și pumni, iar de la pumni…

Cât privește prezența presei la competiție, până în momentul redactării articolului,nimeni de la FR Box nu a catadicsit să facă vreun anunț, în ciuda apelului telefonic și a mesajului trimis pe e-mail. Cum FR Box, ca orice organizație respectabilă, are doar un amărât de cont pe gmail, suspectez că mesajul nu a ajuns acolo unde trebuie. Să se fi infectat chip-ul de la google, cel responsabil cu trimiterea mesajelor? Sau e mai bine ca o competiție să se desfășoare în liniște…