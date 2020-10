Violeta Stoica

Consilierii județeni și noul președinte al Consiliului Județean Prahova au depus jurămintele “sub acoperire”, ieri, în cadrul ședinței de constituire a deliberativului județean rezultat în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020. Cu măștile de protecție pe față și cu oarece distanțare socială, consilierii județeni au jurat credință prahovenilor, susţinând că vor face „cu bună-credință” tot ceea ce le stă în puteri și în pricepere “pentru binele locuitorilor județului Prahova”.

Consilierii județeni care au depus ieri jurământul de credință, în cadrul ședinței de constituire a Consiliului Județean Prahova, sunt Apostol Constantin-Cristian – Alianţa PNL USR PLUS, Tudora Dorin – Alianţa PNL USR PLUS, Bulearcă Marius Felix – Alianţa PNL USR PLUS, Ciolac Dan – Alianţa PNL USR PLUS, Neagu Mihai-Cristian – Alianţa PNL USR PLUS, Ionică Eugen – Alianţa PNL USR PLUS, Iordăchescu Nelu – Alianţa PNL USR PLUS, Bercea Raluca-Mihaela – Alianţa PNL USR PLUS, Papuc Rodica-Mariana – Alianţa PNL USR PLUS, Godeanu Mihaela-Magdalena – Alianţa PNL USR PLUS, Teju Sorin – Alianţa PNL USR PLUS, Tudoran Lorin-Gabriel – Alianţa PNL USR PLUS, Ignat Cătălin-Adrian – Alianţa PNL USR PLUS, Tudone Dumitru – Alianţa PNL USR PLUS, Constantin Răzvan-Constantin – Alianţa PNL USR PLUS, Toader Bogdan-Andrei – Alianţa pentru Prahova, Lupea Ioana Mădălina – Alianţa pentru Prahova, Enescu Rareş-Dan – Alianţa pentru Prahova, Pinţoiu Alin-Valentin – Alianţa pentru Prahova, Petrache Adrian – Alianţa pentru Prahova, Gâjman – Ioniţă Beatrice-Alexandra – Alianţa pentru Prahova, Dumitraşcu Sorin – Alianţa pentru Prahova, Turcanu Andrei-Cosmin – Alianţa pentru Prahova, Ardeleanu Vasile – Alianţa pentru Prahova, Samoilă Nicolae – Alianţa pentru Prahova, Sfîrloagă Ludmila – Alianţa pentru Prahova, Dosaru Viorel – Partidul – Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE, Dosaru Elena-Iuliana – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE, Piţigoi Ioan-Adrian – Partidul Mişcarea Populară, Chiţu Adina-Elena – Partidul Mişcarea Populară, Apostolache Mihai Cristian – Partidul Prahova în Acţiune, Băzăvan Ionela-Daniela – Partidul Prahova în Acţiune.

Unul dintre consilierii județeni proaspăt aleși pe 27 septembrie, Mihai Viorel – de la Alianţa PNL USR PLUS, a decedat la numai câteva zile după scrutinul de la finalul lunii trecute. Pe de altă parte, Beciu Narcis-Cătălin, ales consilier județean din partea Alianţei Liberalilor şi Democraţilor – ALDE, nu a fost prezent la ședința de constituire.

După depunerea jurământului de către consilierii județeni, a venit și rândul noului președinte al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, să jure că va face tot ce îi stă în puteri și în pricepere pentru binele locuitorilor județului.

Astfel, doar 32 dintre cei 34 de consilieri validați de Tribunalul Prahova au depus ieri jurământul, urmând ca deliberativul prahovean să fie completat ulterior cu încă patru consilieri județeni, care vor depune jurământul în perioada următoare.

Iulian Dumitrescu a anunțat că îl va numi pe Bogdan Nica manager la Spitalul Județean

După ședința de constituire a Consiliului Județean Prahova și după depunerea jurământului de credință, liberalul Iulian Dumitrescu nu a mai susținut anunțata conferință de presă, ci s-a rezumat să declare că una dintre primele schimbări pe care le va face va fi la conducerea Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Dumitrescu a precizat că îl va numi în funcția de manager interimar la Spitalul Județean pe fostul director al Direcției de Sănătate Publică Prahova, Bogdan Nica.