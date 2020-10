F. T.

În această toamnă, pe o suprafaţă de aproximativ 40 de hectare de teren, gestionate de către Direcţia Silvică Prahova, se efectuează lucrări de regenerări naturale. Motivul, explicat de către inginerul Bogdan Săvulescu, responsabil cu probleme de „Cultură şi Regenerare” din cadrul instituţiei, este acela că, din cauza secetei accentuate, mulţi puieţi plantaţi în primăvară – mai ales în zona de câmpie – s-au uscat. „Cele mai afectate de lipsa ploilor sunt plantaţiile de puieţi din sudul judeţului, respectiv cele arondate Ocolului Silvic Ploieşti”, ne-a precizat interlocutorul nostru. Însă, în paralel cu regenerările amintite, silvicultorii prahoveni au în perspectivă şi viitorul pădurii. Concret, sub supraveghrea angajaţilor Direcţiei Silvice Prahova, au început să prindă contur – la Ciorani şi la Cornu – noi păduri, pe terenuri degradate. Într-o postare pe Facebook a Direcţiei Silvice Prahova, se menţionează faptul că, la Ciorani, pentru extinderea fondului forestier, este pe cale să prindă contur o nouă pădure, în care au fost plantaţi puieţi de frasin, ulm, stejar şi alte specii. Lucrările de împădurire a terenului din această localitate au început în urmă cu opt ani, iar în prezent noii păduri care „se naşte” i se acordă o atenţie specială de către angajaţii instituţiei. Dar, nu doar această localitate a fost „privilegiată”, ci şi o alta. Este vorba despre comuna Cornu, acolo unde primăria a pus la dispoziţia Direcţiei Silvice Prahova o suprafaţă degradată de aproximativ 10.000 de metri pătraţi. Terenul, situat în pantă, a avut nevoie de lucrări de amenajare a unor gărduleţe pe curba de nivel, pentru ca, mai apoi, să fie adus pământ vegetal pentru „înrădăcinarea” puieţilor, şi, mai apoi, la baza acestuia să fie plantate cătină şi păducel – specii care pot stopa alunecările de teren. Trei ani au durat lucrările de împădurire, iar în prezent… În prezent, şi această zonă, care este gestionată de către Ocolului Silvic Câmpina, este supravegheată de către silvicultorii prahoveni. Aşadar, dincolo de aspectele pe care le-am prezentat sistematic – tentative de furturi dejucate de către echipe mixte formate din poliţişti şi pădurari, controale privind circulaţia materialului lemnos etc. – există şi o parte nevăzută a muncii personalului silvic. Cum ar fi, de exemplu, amenajarea albiilor de torenţi, lucrările efectuate în pepiniere şi multe, multe altele, pe care nu le cunosc decât cei care sunt de specialitate. În rest, să critici la modul ” Vai, se fură pădurile româneşti, se taie la ras suprafeţe întregi” este uşor. Mai complicat este să nu vezi sau, şi mai rău, să te faci că nu vezi ce rămâne în urma acestor oameni, angajaţi ai Direcţiei Silvice Prahova. Şi, evident, nu are nimeni cum să ştie că, vorba inginerului Bogdan Săvulescu, „Ne rugăm să plouă, pentru a nu fi zadarnică munca noastră”. Poate o faceţi şi dumneavoastră, cei care nu vedeţi pădurea de copaci.