47 de partide au avut candidaţi la funcţia de primar

N. D.

După finalizarea procesului electoral, ieri, prin Instituţia Prefectului Prahova, Biroul Electoral Judeţean Prahova a anunţat rezultatele finale ale alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 de la nivel de judeţ. La scrutinul care a avut loc duminică s-au prezentat la urne 314.967 de prahoveni cu drept de vot, dintre care aproape 3000 şi-au exprimat opţiunile electorale prin intermediul urnei mobile, care a putut fi solicitată inclusiv de către persoanele confirmate cu coronavirus ori aflate în carantină la domiciliu. De departe, dincolo de faptul că a fost pentru prima dată când electoratul a fost chemat la urne pe vreme de pandemie, cu obligativitatea respectării normelor sanitare de protecţie, anul acesta ineditul l-a reprezentat şi faptul că, la funcţia de primar, de pildă, s-au înscris candidaţi din partea a nu mai puţin de… 47 de formaţiuni politice, precum şi candidaţi independenţi. Potrivit procesului verbal întocmit de BEJ Prahova, au fost făcute publice atât numărul de mandate de primar, cât şi cele de consilier local obţinute de partidele care au avut candidaţi la aceste alegeri.

Potrivit BEJ Prahova, la alegerile locale care au avut loc pe 27 septembrie, pe listele electorale din circumscripțiile din județul Prahova au fost înscriși 660.972 de alegători, iar numărul celor care s-au prezentat la urne a fost de 314.967 de persoane, după exprimarea opţiunilor electorale numărul total al voturilor valabil exprimate fiind de 304.507, iar al voturilor nule – 9.616.

Pentru funcția de primar, s-au înscris candidați din partea a 47 de partide politice, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale, precum și candidați independeți, iar conform rezultatelor finale, cele mai multe voturi au mers către: PNL: 131.146 voturi; PSD: 53.039; ALIANȚA URSR PLUS: 13.232; ALIANȚA pentru PRAHOVA: 12.461; PMP: 11.458, cele mai puţine voturi – 27 – primind ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA“. Aşa cum arată matematica rezultatelor alegerilor locale din acest an din Prahova, dintre cele 104 mandate de primar, cele mai multe – 57 – au revenit PNL, 30 – PSD, 3 – candidați independenți, 2 – USR și câte un mandat pentru Partidul Pro România, Alianța pentru Fântânele, Alianța pentru Ceptura, Alianța pentru Talea, Alianța pentru Ștefești, Alianța pentru Starchiojd, Alianța pentru Râfov, Alianța pentru Podenii Noi, Alianța pentru Vălenii de Munte, Alianța pentru Măgureni, Alianța pentru Băicoi, Alianța pentru Boldești Scăeni. Pentru a avea reprezentare în legislativele locale din Prahova, s-au înscris candidați din partea a 48 de partide politice, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice, alianțe electorale, precum și candidați independenți, cele mai multe voturi mergând către: PNL: -115.644 voturi, PSD: 51.745, PMP: 16.497, ALIANȚA USR PLUS: 15.769, ALIANȚA PENTRU PRAHOVA: 13.932, cele mai puţine – 27- revenind Alianței Mișcarea Patrioților Români.

În total, la nivelul judeţului au fost atribuite 1.396 de mandate de consilier local, dintre acestea PNL obținând 604 mandate, PSD – 376, PMP – 59, Partidul Pro România – 53, Alianța USR Plus – 28, Partidul Prahova în Acțiune – 27, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE – 26, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) – 22. Câte 14 mandate au fost obținute de către USR și Alianța PNL USR Plus, 13 de Partidul Ecologist român, 12 de Partidul Verde și Alianța pentru Băicoi, 9 de către Alianța pentru Prahova, Alianța pentru Vălenii de Munte și Alianța pentru Râfov, 8 de către Alianța pentru Podenii Noi, 7 pentru Alianța pentru Ceptura și Alianța pentru Boldești Scăeni, 6 de către Alianța pentru Starchiojd, 5 de către Alianța pentru Florești, Alianța pentru Fântânele, Alianța PRO Urlați, Alianța pentru Gura Vitioarei, Alianța pentru Talea, Alianța pentru Ștefești, Alianța pentru Măgureni, Alianța pentru Scorțeni, 4 mandate pentru Alianța pentru Predeal Sărari, Alianța pentru Baba Ana, Alianța pentru Plopeni, iar alte 4 mandate vor merge și către candidați independenți. De asemenea, câte trei mandate de consilier local au fost obținute şi de Alianța pentru Filipeștii de Pădure, Alianța pentru Bucov, Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, Partidul România Mare, câte două mandate pentru Alianța pentru Ariceștii Rahtivani, Alianța pentru Cocorăștii Mislii și Partidul Oamenilor Liberi, iar câte un mandat au obținut Alianța pentru Unirea Românilor, Alianța pentru Apostolache, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Asociația Partida Romilor „Pro-Europa“.