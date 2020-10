Federația Internațională de Sanie (FIL) l-a desemnat ambasador la Festivalul Virtual al Tineretului UTS 2020 pe tânărul Răzvan Turea, fiul directorului Clubului Sportiv Orășenesc Sinaia, Liviu Turea.

În vârstă de 17 ani, campion național de juniori la sanie, în 2020, medaliat cu bronz la Campionatele Europene ale juniorilor, la echipe, și clasat pe locul 5 cu echipa la Jocurile Olimpice de Tineret, de la Lausanne, de la începutul acestui an, Răzvan Turea s-a declarat onorat că poate reprezenta România la prima ediție a Festivalului.

“Sunt recunoscator Federației Internaționale de Sanie că mi-a oferit oportunitatea de a reprezenta nu numai sportul acesta, dar și țara noastră, România, căreia vreau să îi aduc apreciere și respect”, a menționat sportivul prahovean, despre desemnarea sa ca ambasador al Festivalului Virtual al Tineretului UTS.

Anul acesta, pandemia de COVID-19 a dat viață Festivalului Virtual al Tineretului, care, în condițiile în care o serie de evenimente sportive au fost anulate, echivalează cu oportunitatea de a merge mai departe și de a aduce toți iubitorii de sport împreună. Această primă ediție a Festivalului Virtual are loc și este difuzat online, aducând împreună atât sporturile olimpice, cât și cele neolimpice, finala fiind programată la sfârșitul lunii noiembrie.

Organizat de United Through Sports (UTS), Festivalul se desfășoară sub patronajul Comitetului Olimpic Internațional, al Comitetului Paralimpic Internațional, al Jocurilor Olimpice Speciale, al SportAccord și al Asociației Globale a Federațiilor Sportive Internaționale.

United Through Sports este o alianță a multor organizații, sprijinită de mai multe foruri sportive mondiale, printre care Comitetul Internațional Olimpic (CIO), SportAccord și Alliance of Independent recognised Members of Sport (AIMS), care lucrează împreună pentru a aduce unitate și pace prin sport.