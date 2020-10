În aceste condiţii, municipalitatea va fi datoare până în 2033!

Violeta Stoica

Primăria Ploiești va încheia un nou contract de credit, în valoare de 13,34 milioane de lei, până la finalul acestui an, după ce, recent, a lansat o nouă procedură de achiziție pentru împrumutul necesar asigurării cofinanțării proiectelor europene.

Potrivit documentației, creditul care ar urma să fie contractat ar avea o durată de 13 ani, din care o perioadă de grație de 3 ani (36 luni), în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit, plus perioada de rambursare de 10 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.

Pe parcursul împrumutului, Primăria Ploiesti poate efectua modificări și/sau completări ale Listei obiectivelor de investiții finanțate din acest împrumut, iar tragerile sumelor pot fi făcute pe toată perioada de grație de trei ani. Creditul de 13,34 milioane de lei va fi folosit pentru cofinanțarea construirii a trei grădinițe în municipiul Ploiești, pe Bd. Petrolului, Aleea Strunga și strada Trestioarei, pentru reabilitarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai și a Liceului Sfântul Apostol Andrei, pentru regenerarea urbană a cartierelor Pictor Rosenthal și Râfov, dar și pentru două proiecte de infrastructură – terminalul multimodal de lângă Spitalul Județean de Urgență Ploiești și modernizarea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino – zona pasaj Podul Înalt, prin lărgire la patru benzi.

Ploieștiul are în derulare în prezent o serie de credite bancare, iar în anul 2021, adică anul viitor, va atinge un vârf al ratelor, al dobânzilor și comisioanelor de restituit, care va urca gradul de îndatorare al municipiului Ploiești la 21,83%, în condițiile în care maximul admis este de 30% din veniturile proprii.

Datoria publică existentă la nivelul autorității locale ploieștene este anul acesta de 34,23 milioane de lei, din care rate – 26,5 milioane de lei și dobânzi – 7,66 milioane de lei. Anul viitor, în 2021, însă, datoria publică se va dubla, ajungând la 68,86 milioane de lei, din care rate – 62,75 milioane de lei!

Chiar dacă unele credite se vor fi încheiat în anul 2032, Ploieștiul are în derulare acum împrumuturi care se vor întinde și pe următorii 12 ani. Dacă se mai adaugă și creditul ce va fi contractat până la finalul acestui an, datoria publică a Ploieștiului va ajunge până în anul 2033.