Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat pe Twitter că el şi Prima Doamnă, Melania Trump, au fost testaţi pozitiv la noul tip de coronavirus, au informat ieri AFP şi Reuters.

„În seara aceasta, Prima Doamnă şi eu însumi am fost testaţi pozitiv la COVID-19”, a anunţat pe Twitter preşedintele primei puteri mondiale. „Intrăm imediat în carantină şi în procesul nostru de recuperare. Vom reuşi ÎMPREUNĂ”, şi-a exprimat convingerea Donald Trump.

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat joi seara că intră în carantină împreună cu soţia sa în aşteptarea rezultatelor testului COVID-19.

Mai devreme, Trump afirmase la canalul Fox News că şi-a făcut un test pentru COVID-19, dar încă nu are rezultatele, după testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, consiliera sa Hope Hicks.

Hope Hicks se afla la bordul Air Force One împreună cu preşedintele american când acesta a zburat marţi la Cleveland, în statul Ohio, pentru a participa la dezbaterea electorală cu Joe Biden. De asemenea, ea a mers cu el miercuri în Minnesota pentru un miting de campanie. Medicul Casei Albe a anunţat, la rândul său, că Donald Trump a fost testat pozitiv la COVID-19, dar „se simte bine”. Potrivit medicului, Donald Trump va rămâne la Casa Albă în timpul „convalescenţei sale”.

Casa Albă a anunţat de asemenea că preşedintele Donald Trump şi-a anulat deplasarea în Florida, ce ar fi trebuit să aibă loc vineri.