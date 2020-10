Ziua de 1 octombrie are o însemnătate specială în întreaga lume, dar într-un mod mult mai amplu pentru persoanele în vârstă, astăzi fiind sărbătorită Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită în decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Ca în fiecare an, cu acest prilej, seniorii din cadrul Asociaţiei Judeţene a Pensionarilor Prahova au fost sărbătoriți printr-un moment deosebit care a încântat inimile celor de faţă. Pe lângă frumoase buchete de flori și un tort aniversar, Emanoil Savin, senator de Prahova, a donat asociaţiei amintite indemnizația de senator pe luna octombrie. Alături de domnia sa la această emoționantă sărbătoare a mai fost prezentă Rodica Paraschiv, deputat de Prahova.

Emanoil Savin a transmis un mesaj celor prezenți: ”Sărbătorirea persoanelor de vârsta a treia este o dovadă a prețuirii sincere și a respectului pe care noi toți îl datorăm acestora. Așa cum am ajutat, la nevoie, sportul – SC FC Petrolul SA, Petrolul 52, Hipodromul din Ploiești, Asociația Județeană a Columbofililor, astăzi am participat cu bucurie, ca în fiecare an, la sărbătoarea organizată de Asociaţia Judeţeană a Pensionarilor Prahova și am decis să le donez indemnizația mea de senator. Vă felicit din suflet și vă doresc să rămâneți mereu la fel de tineri și de neîncercați în fața greutăților, așa cum sunteți astăzi. Vă doresc să vă păstrați sănătoși și vă promit că ne vom revedea cu bucurie, cu fiecare prilej! La mulți ani!”