Legendarul grup de muzică rock Led Zeppelin a câştigat oficial bătălia judiciară demarată în urmă cu şase ani de deţinătorii drepturilor de autor asociate catalogului muzical al unei trupe californiene, care i-au acuzat de plagiat de membrii formaţiei britanice într-un proces ce a vizat celebra piesă „Stairway to Heaven”, lansată în 1971,a informat AFP, potrivit Agerpres.

În ultimul recurs al reclamanţilor, Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat să se pronunţe în această speţă, făcând astfel definitive hotărârile pronunţate de instanţele precedente, care au considerat că grupul Led Zeppelin este într-adevăr autorul acelui cântec rock, care a generat încasări de milioane de dolari.

În luna mai, Tribunalul de Apel din San Francisco a confirmat o hotărâre dată în primă instanţă la Los Angeles în 2016, potrivit căreia „Stairway to Heaven” nu a copiat piesa instrumentală „Taurus”, compusă de Spirit, un grup de rock psihedelic din anii 1960, care nu s-a bucurat de prea mare succes.

În epocă, judecătorii au considerat că solistul trupei Led Zeppelin, Robert Plant, şi chitaristul formaţiei britanice, Jimmy Page, au avut într-adevăr posibilitatea de a asculta piesa lansată de grupul Spirit. Însă reclamanţii, care au cerut daune aferente drepturilor de autor cuprinse între 3 milioane şi 13 milioane de dolari, nu au reuşit să dovedească faptul că fragmente din „Taurus” erau „intrinsec similare” cu partea introductivă a piesei „Stairway to Heaven”, ce are o durată de peste două minute.

În 2016, Jimmy Page, a declarat în instanţă că suita de acorduri muzicale vizate de acest proces pentru plagiat „circula dintotdeauna” (în rândul muzicienilor din epocă, n.r.).

În 2018, acea hotărâre a fost însă anulată în timpul unei prime judecăţi în apel, din motive de natură juridică.

Membrii trupei Led Zeppelin au cerut astfel – şi au obţinut – revizuirea acelei hotărâri de către Tribunalul de Apel din San Francisco.

Procesul în civil a fost iniţiat în 2014 de un jurnalist care reprezintă interesele deţinătorilor drepturilor de autor asociate pieselor compuse de Randy Wolfe, liderul grupului Spirit. Chitaristul californian, care a compus „Taurus”, nu a demarat niciodată un proces împotriva grupului Led Zeppelin şi a murit înecat în 1997.

El a declarat însă de multe ori în faţa rudelor şi prietenilor apropiaţi, dar şi în câteva articole de presă, că ar fi meritat să fie creditat în calitate de compozitor al piesei „Stairway to Heaven” şi considera că single-ul trupei britanice reprezenta „un furt”.