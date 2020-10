Petrolul a luat țara de-a curmezișul, cum se spune, ieri echipa plecând din Ploiești, până la Bistrița Năsăud, pentru ca, astăzi, să se ”mute” până la Baia Mare, de unde, mâine, merge spre Comuna Recea, în imediata apropiere, pentru meciul cu formația nou-promovată în al doilea eșalon! Formație care, de câteva etape, sub comanda prahoveanului Nae Constantin, fost jucător și antrenor secund al Petrolului, pare să fi renăscut, la Recea încurcându-se, în ultimele meciuri, atât liderul CSU Craiova, cât și Rapid – o altă pretendentă la promovare!

Deci, elevii lui Viorel Moldovan ar trebui să fie ”avertizați” că nu este chiar o deplasare ușoară, în ciuda statutului de codașă a eșalonului doi, pe care îl are încă echipa din Recea.

Formația ploieșteană vine după o perioadă de ”omogenizare și uniformizare a pregătirii”, cele două săptămâni trecute de la ultimul meci oficial fiind folosite pentru pregătire, meciuri amicale, cantonament, ședințe, team-building, totul pentru ca echipa să arate așa cum o cere investiția făcută. Iar după două rezultate modeste, eșecul pe teren propriu cu Dunărea Călărași, plus remiza de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, nu se mai ia în calcul altceva decât victoria, mai ales că, programul meciurilor, de acum încolo, nu mai este deloc ”relaxat”, ca până acum!