La Ploieşti, din înţelegeri ar trebui să rezulte şi numele celor doi viceprimari

N. Dumitrescu

Deşi au fost comunicate oficial rezultatele votului din data de 27 septembrie, noii aleşi, în mod special primarii, nu pot spune că răsuflă uşuraţi definitiv şi că pot, deja, ca atare, să-şi pună pe agendă primele proiecte pentru mandatul 2020-2024. Şi asta deoarece, ca să ştie exact ce echipă va avea alături pentru următorii patru ani, trebuie să afle şi care vor fi numele viitorilor viceprimari, respectiv cum se vor împărţi partidele – adică să treacă de partea puterii sau a opoziţiei – ştiindu-se cât de important este să se formeze majoritatea necesară şi obligatorie în orice legislativ local ca proiectele de hotârâre să treacă în momentul supunerii lor la vot. Prin urmare, în această perioadă, până când vor fi învestiţi în funcţie noii aleşi, chiar şi după, negocierile vor fi la mare artă, astfel încât şi primarii să ştie cum şi cu cine vor lucra. Trecând însă în revistă mandatele care le-au revenit partidelor care au avut candidaţi la aceste alegeri locale, e greu de presupus ce partide se vor alia sau nu. Cert este însă faptul că, în mediul urban, de pildă, nouă dintre cei care au fost declaraţi câştigători în competiţia pentru ocuparea funcţiei de primar au fost realeşi în funcţie, iar alţi doi au la activ un mandat de edil – cum este cazul la Ploieşti şi Slănic. De departe, însă, cele mai mari negocieri vor fi în municipiul reşedinţă de judeţ, alături de liberalul Andrei Volosevici echipa de la Primăria Ploieşti urmând să fie întregită de alţi doi viceprimari, negocierile între grupurile de consilieri urmând să dea verdictul. Pe de altă parte, dând timpul în urmă, se ştie că aceste “înţelegeri” nu sunt deloc simple, ba din contră, existând posibilitatea ca la primele convocări de constituire a noului Consiliu Local Ploieşti la apelul noului primar să nu răspundă chiar toţi aleşii, unul dintre motive fiind chiar faptul că mai era ceva de negociat.

Aşa cum arată rezultatele voturilor acordate de către prahoveni partidelor, alianţelor electorale şi unora dintre candidaţii independenţi, în mediul urban au fost reconfirmaţi în funcţie primarii din Azuga, Băicoi, Boldeşti-Scăeni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Urlaţi şi Vălenii de Munte, cu precizarea că şi noii primari din Ploieşti şi Slănic nu se află la prima experienţă în conducerea executivă a unei comunităţi, având la activ câte un mandat. E de văzut însă cum se vor împăca noii edili în următorii patru ani cu membrii legislativelor locale, având în vedere componenţa din punct de vedere politic a acestora. Concret, la Ploieşti, liberalul Andrei Volosevici va avea în faţă un legislativ cât de cât confortabil, având în vedere că PNL are 13 consilieri, Alianţa pentru Prahova – 5, Alianţa USR PLUS 4, ALDE – 1, Partidul Prahova în acţiune – 1. La Câmpina, independentul Alin Moldoveanu va trebui să facă faţă unui consiliu local care va avea următoarea componenţă: PMP – 3 consilieri locali, Partidul Oamenilor Liberi – 2, Alianţa PNL USR PLUS – 6, Partidul Verde – 3, Partidul Alianţa pentru Prahova – 4 consilieri, cărora li se alătură independentul Filip Costel. La Azuga, primarul Ciprian Barbu (PNL) are în faţă următoarea componenţă a legislativului local: PNL – 7, PSD – 3, PER – 1, Pro România – 1, Alianţa USR PLUS -1. Primarul din Băicoi,

Marius Constantin (Alianţa pentru Băicoi) va trebui să colaboreze cu un consiliu format din: Alianţa pentru Băicoi 12 consilieri, Alianţa PNL USR PLUS – 3, PMP – 1, ALDE – 1; La Boldeşti-Scăeni, primarul Constantin Bucuroiu (Alianţa pentru Boldeşti-Scăeni) va trebui să lucreze cu legislativul format din: PNL 7 consilieri, Alianţa pentru Boldeşti-Scăeni – 7, PMP – 2, Pro România – 1. Membru al USR, Bogdan Novac, noul primar de la Breaza, va trebui să găsească linia colaborării cu un consiliu local format din: USR – 8 consilieri, PNL 4, PSD 4, ALDE 1. Noul primar din Buşteni, liberalul Laurenţiu Corbu, trebuie să colaboreze cu cei şase colegi de la PNL, cei patru de la PSD, alţi trei de la Partidul Verde şi cu doi de la PMP. Primarul din Comarnic, Sorin Popa (PSD), are în faţă următoarea structură a legislativului local: PSD – 9 consilieri, PNL – 6, PMP – 1, ALDE – 1, primarul de la Mizil, Silviu Negraru (PSD): 9 consilieri de la PSD, 4 de la Partidul Puterii Umaniste (SL), doi de la ALDE, doi de la Alianţa PNL USR PLUS; la Plopeni, liberalul Dragoş Niţă – 7 consilieri de la PNL, 4 de la Alianţa pentru Plopeni, câte un consilier de la ALDE; PMP, PRO România şi Prahova în Acţiune; liberalul Vlad Oprea, de la Sinaia, are deja de partea sa 10 colegi, de la PNL, în legislativul sinăian mai fiind 4 consilieri de la PSD, doi de la Alianţa USR PLUS, 1 de la ALDE. La Slănic, Costea Daneluş (PSD) are în faţă un consiliu local format doar din trei partide: 8 consilieri de la PSD, 6 de la PNL şi 1 de la PMP. La Urlaţi, primarul Marian Măchiţescu (PNL), va trebui să lucreze cu un consiliu format din 9 consilieri de la PNL, 5 de la Alianţa pro Urlaţi, 2 de la Alianţa USR Plus şi unul de la ALDE, iar la Vălenii de Munte, Florin Constantin (Alianţa pentru Văleni), cu 9 consilieri de la Alianţa pentru Văleni, 3 de la PNL, 3 de la Prahova în Acţiune, 1 de la ALDE şi consilierul independent Gâjman Doru.