Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit scăderea economică a României din acest an de la 5%, cât estima anterior, la 4,8%, reiese din raportul „World Economic Outlook”. În ceea ce privește anul viitor, se așteaptă la o creștere economică de 4,6% (anterior prognoza 3,9%), potrivit Hotnews.

Documentul mai spune că instituția estimează o inflație de 2,9% pentru acest an (anterior 2,2%) și o rată a șomajului de 7,9% (anterior era 10,1%).

Deficitul de cont curent este prognozat pentru 2020 la 5,3% din PIB (anterior era la 5,5%).

Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o contracție de 3,8% pentru acest an, iar recent Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a declarat pentru Reuters că în cel mai rău scenariu scăderea economică va fi de 4,2%.

„Mai mult de un milion de vieți au fost pierdute din cauza COVID-19 de la începutul anului, iar numărul continuă să crească. Se estimează că 90 de milioane vor cădea în sărăcie extremă anul acesta”, se arată în documentul FMI.

Sunt vremuri dificile, dar există și câteva motive de speranță. Testele au fost intensificate, tratamentele se îmbunătățesc, iar testările vaccinurilor au continuat într-un ritm fără precedent, unele fiind acum în faza finală de testare.

Datele recente arată că multe economii au început să-și revină într-un ritm mai rapid decât se anticipa după Marea Carantină.