Profilul tehnic – cel mai căutat, dar şi cu cea mai mare rată de abandon încă din primul an

Nicoleta Dumitrescu

Studenţii Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, dar mai ales bobocii – din primul an de studiu, au avut parte, ieri, la deschiderea noului an universitar, de o festivitate atipică, unică în existenţa de 72 de ani a instituţiei de învăţământ. Din cauza pandemiei, şi pentru a fi respectate regulile de protecţie sanitară, evenimentul nu a mai avut loc în amfiteatru, aşa cum se obişnuia ca de fiecare dată la 1 octombrie, ci în aer liber, în curtea interioară a instituţiei, cu obligativitatea păstrării distanţei atât între scaune, cât şi între persoane, dar şi a purtării măştii de protecţie a feţei. Cu toate acestea, emoţia unui alt început de an universitar şi cea a reîntâlnirii între colegi, între studenţi şi profesori nu au lipsit, mai ales că din cauza coronavirusului, din luna martie a.c., activitatea didactică a fost suspendată, inclusiv admiterea în noul an fiind desfăşurată online. Pe de altă parte, cei prezenţi la festivitatea de ieri au putut afla de la conducerea universităţii că, în primul semestru, cursurile vor fi susţinute online, iar laboratoarele, seminariile şi proiectele se vor desfăşura în sistem „faţă în faţă”, fiecărei facultăţi fiindu-i repartizate amfiteatre şi săli spaţioase pentru ca activităţile didactice să se desfăşoare în siguranţă, cu păstrarea distanţei fizice între studenţi. Aşa cum s-a menţionat atât în discursurile rectorului Florinel Dinu, dar şi ale unora dintre invitaţi – printre care s-a remarcat şi Ivan Patzaichin, canoist român, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară – atât la nivel naţional, cât şi în lume, unicitatea UPG Ploieşti este dată de facultăţile cu profil tehnic, diplomele având şi recunoaştere internaţională. În acest context, s-a menţionat faptul că inginerii petrolişti de la acest profil – cum sunt cei de la Ingineria Petrolului şi Gazelor – sunt foarte căutaţi, întrucât aceştia pot opera atât pe uscat, cât şi pe platformele marine, dar pe de altă parte profilul este unul foarte greu, motiv pentru care, unul din trei studenţi abandonează studiile încă din primul an.

Pentru noul an universitar, UPG Ploieşti a scos la concurs peste 2.300 de locuri pentru studii de licenţă, dintre care 930 la buget şi 1.414 cu taxă, distribuite la cele cinci facultăţi- Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice. Aşa cum a susţinut şi rectorul Dinu Florinel, atât în cadrul unei conferinţe de presă, cât şi în discursul său rostit la festivitatea de deschidere organizată ieri, universitatea ploieşteană are 26 de programe de licenţă, 28 de master şi patru programe de doctorat, toate fiind acreditate. Potrivit acestuia, UPG Ploieşti îşi păstrează în continuare unicitatea – atât pe plan naţional, cât şi în lume- mai ales prin facultăţile tehnice, unde diplomele sunt recunoscute la nivel internaţional, însă, datorită ofertelor tentante de pe piaţa muncii, univesitatea fost nevoită să se adapteze din mers, oferind studenţilor şi alte specializări, precum Pedagogia unde, pentru noul an universitar, concurenţa a fost destul de mare. „Pentru că noua echipă de conducere a reuşit să pună în aplicare mai multe proiecte, inclusiv cel care viza promovarea activităţii didactice în rândul elevilor de liceu din ani terminali, am reuşit ca, anul acesta, să avem în jur de 500 de studenţi în plus faţă de anul trecut pe toată universitatea. Trebuie să spun însă că una dintre cele mai cunoscute facultăţi, cu rating foarte bun, este cea de Ingineria petrolului şi gazelor, pentru că noi avem practic şcoala aceasta de ingineri care operează şi pe uscat şi pe platforme marine. Atunci, ca şi ingineri de proces, ei sunt foarte căutaţi. Însă, ce nu mi se pare mie prea corect este ceea ce se întâmplă în lume, faptul că industria de rafinare a ţării noastre a cam scăzut, s-au cam închis multe rafinării, fapt pentru care Facultatea de tehnologie a petrolului şi petrochimie nu mai are acel număr mare de studenţi cum erau înainte, şi la fel se întâmplă şi la Facultatea de Inginerie mecanică şi electrică. Dacă ne aducem aminte, în locul mall-ului de la Gara de Sud Ploieşti era una dintre cele mai mari uzine de utilaj petrolier din lume, Uzina 1 Mai. După cum ştim foarte bine ceea ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă, tot ce am avut uzine au devenit între timp mall-uri. Din cauza aceasta, piaţa muncii nu mai e atât de atractivă în aceste zone. Dar, petrolul, gazul şi cărbunele, pe care noi vrem să îl reabilităm ca şi importanţă – pentru că avem nişte contracte de cercetare în care să obţinem din cărbune hidrogen – rămân principale surse de energie. Şi cum piaţa energiei este într-o continuă căutare, atractivitatea către facultăţile noastre şi universitate devine foarte mare”, a ţinut să mai declare rectorul UPG Ploieşti. Întrebată dacă universitatea se confruntă şi cu situaţii în care studenţii abandonează studiile, conducerea universităţii ne-a declarat că, anul trecut, 300 de studenţi au abandonat studiile, cu precizarea că unul din trei renunţă la studiile începute, în primul an, mai ales la facultăţile cu profil tehnic, printre motive regăsindu-se fie că profilul ales nu a fost cel potrivit, fie că facultatea este mult prea grea faţă de cât s-a crezut. „Toate facultăţile se confruntă şi cu persoane care nu fac faţă exigenţelor, în cazul nostru fiind vorba despre o realitate care ne doare. Ne bucurăm însă că am avut şi avem studenţi din toate colţurile lumii, de la înfiinţarea instituţiei noastre, acum 72 de ani, fiind vorba despre 30.000 de absolvenţi, un mic oraş cu petrolişti crescuţi şi la noi, la universitatea ploieşteană”, au mai menţionat cei din conducerea UPG Ploieşti.

Pe de altă parte, legat de începerea noului an universitar, dată fiind necesitarea respectării normelor sanitare, s-a decis şi reorganizarea camerelor în cămine, de la 1.700 de locuri ajungându-se acum la 1.200 de locuri. Camerele de trei locuri au fost amenajate pentru două locuri, costurile de cazare fiind modificate în funcţie de confortul oferit, cu precizarea că în situaţia în care vor exista cazuri de îmbolnăvire cu noul virus, pentru izolarea persoanelor respective sunt deja amenajate 18 camere.