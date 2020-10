Oamenii de știință care făceau studii despre cancerul de prostată au descoperit un nou organ în gâtul uman.

Până acum se credea că regiunea nazo-faringiană, din spatele nasului, găzduiește doar o serie de glande salivare microscopice, dar cercetătorii au găsit acum un set nou de glande, de aproximativ 3,9 centimetri lungime. Datorită amplasării lor, pe o bucată dintr-un cartilaj numit torus tubarius, aceste noi glande au fost denumite glande salivare tubariale,

potrivit Live Science, preluat de Digi 24 şi Hotnews.

Cel mai probabil, acest nou organ lubrifiază partea de gât aflată în spatele nasului și a gurii, au scris cercetătorii în revista Radiotherapy and Oncology.

Descoperirea a fost făcută din întâmplare. Cercetătorii de la Institutul olandez al cancerului foloseau o combinație de scanări și tomografie cu emisie de pozitroni (PET), numită PSMA PET-CT, pentru a studia cancerul de prostată. În scanarea PSMA PET-CT, medicii injectează pacientului un „trasor” radioactiv. Acest trasor indică proteina PSMA, care este crescută în celulele canceroase de prostată. Studiile clinice au descoperit că scanarea PSMA PET-CT este mai bună decât imagistica convențională în detectarea cancerului de prostată metastazat.

Scanarea PSMA PET-CT este, însă, eficientă și la detectarea țesutului glandei salivare, care este, de asemenea, bogată în PSMA. Până acum, la om erau cunoscute trei glande salivare mari: una sub limbă, una sub maxilar și una în spatele maxilarului, respectiv obrazului. „În afară de acestea, este posibil să mai existe o mie de glande salivare microscopice împrăștiate în țesutul gâtului și a gurii”, spune co-autorul studiului și oncologul olandez Wouter Vogel, într-un comunicat.

„Imaginați-vă surpriza noastră când am făcut descoperirea”, a spus Vogel.

Pentru a confirma descoperirea, Vogel și colegii săi au scanat 100 de pacienți și au constatat că toți aveau glandele despre care nu s-a știut nimic până acum.

Descoperirea ar putea fi importantă pentru tratamentul cancerului. Medicii care folosesc radiații pentru cap și gât pentru a trata cancerul încearcă să evite iradierea glandelor salivare, a spus Vogel, deoarece deteriorarea acestora poate avea un impact asupra calității vieții.

„Pacienții pot avea probleme cu alimentația, înghițirea sau vorbirea, ceea ce poate fi o povară reală”, a spus el.

Însă, pentru că nimeni nu a știut de glandele salivare tubariale, zona nu a fost evitată în cazul radiațiilor. Cercetătorii au examinat fișele a peste 700 de pacienți cu cancer tratați la Centrul Medical Universitar Groningen și au constatat că, cu cât au primit mai multe radiații în zona glandelor necunoscute, cu atât au acuzat mai multe efecte secundare ale tratamentului. Noua descoperire s-ar putea traduce astfel prin mai puține efecte secundare pentru pacienții cu cancer.

„Următorul nostru pas este să aflăm cum putem proteja mai bine aceste noi glande, pentru ca pacienții să aibă o calitate a vieții nealterată în urma tratamentului”, a mai spus Vogel.