V. Stoica

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a dispus, ieri, pentru alte 19 de unități de învățământ preuniversitar din județul Prahova, suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față” și trecerea la Scenariul 3, în care toți preșcolarii și elevii vor participa la cursuri exclusiv online, din cauza creșterii numărului cazurilor de infectare cu SARS CoV-2.

Astfel, la propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, într-o serie de unități de învățământ s-a suspendat parțial (doar în anumite clase) sau total prezența fizică la școală, pentru o perioadă de 14 zile.

Unitățile de învățământ care intră sub incidenţa acestei măsuri sunt: Grădinița cu program normal Podu Lung Comarnic – structură a Liceului ”S.Stolnicu” Comarnic; Grădinița cu program normal Bănești – structură a Școlii Gimnaziale ”Ioan Duhovnicul” din comuna Bănești; Grădinița cu program normal și program prelungit Băicoi – grupa mare; Grădinița cu program normal comuna Târgșoru Vechi – structură a Școlii Gimnaziale Strejnicu, comuna Târgșoru Vechi, Grădinița Step by Step cu program prelungit și program normal ”Raza de Soare ” Ploiești – două grupe, Grădinița cu program normal Negoiești structură a Școlii Gimnaziale ”Profesor Oprea Mihai” sat Negoiești, comuna Brazi; Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești – clasa a VII-a B, a XI-a; Liceul Tehnologic de Servicii ”Sf. Apostol Andrei” Ploiești; Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Ploiești; Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești; Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Ploiești – clasa XI G (prima grupă); Liceul Teoretic ”Brâncoveanu Vodă” Urlați – clasa a II-a, a IV-a, clasele V-XII și profesională; Grădinița cu program normal Coțofenești, comuna Vărbilău, structură a Școlii Gimnaziale Vărbilău; Școala Gimnazială ”Nestor Urechea” Bușteni – clasa VII A; Școala Gimnazială ”Toma Caragiu” Ploiești – clasa IV B; Școala Gimnazială ”M. Eminescu” Ploiești – clasa a II-a B; Liceul Tehnologic ”Constantin Cantacuzino” Băicoi – clasa a IX-a C; Colegiul Național ”I. L. Caragiale” Ploiești – clasele V-XII; Școala Gimnazială „Sf. Vasile” Ploiești – clasele V-VIII.