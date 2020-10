George Marin

Ieri a început la Giurgiu campionatul național al boxerilor sub 22 de ani. În paralel cu această competiție se dispută semifinalele și finalele restante ale campionatului național de tineret, stopate în luna martie din cauza declanșării stării de urgență ca urmare a pandemiei Covid.

O situație neobișnuită se întâlnește la categoria 52 de kilograme a campionatului Under 22. La această categorie a fost înscris, în timpul regulamentar, și boxerul clubului CS Petrolul Ploiești, Gabriel Șchiopu, elev al antrenorului Ion Moroiță. Gabriel Șchiopu nu este un nume necunoscut în boxul românesc, el reprezentând România la Campionatele Mondiale desfășurate în septembrie 2019 la Ekaterinburg, în Federația Rusă, și făcând parte din lotul național. Poate, pe undeva, acest nume prea bine cunoscut în lumea boxului românesc i-a cauzat în situația de față. Dar, să nu anticipăm!

Așadar, sportiv și antrenor au conlucrat mare parte din timpul scurs de la declararea stării de urgență mai întâi online, apoi la sală, respectând distanțarea cerută de dispozițiile autorităților. Asta însemnând pentru sportiv mai mult box cu umbra și lucrul la sac, alături de obișnuita pregătire fizică generală, dar fără lecții la mănuși sau sparring cu alți colegi de sală, deoarece contactele fizice erau oprite. Până aici, nimic neobișnuit. Au suferit același chin toți care au intrat în sălile de box, de la categoria cea mai mică până la categoria grea. Dar, chinul cel mai mare a fost, pentru toată lumea boxului, lipsa luptelor în ring. Dar, din nou îndemn să nu anticipăm!

Sportivul clubului CS Petrolul Ploiești, înscris la competiție, a aflat că este … singurul înscris la categoria sa! Stupoare! Nu poți câștiga titlul fără să ai măcar o luptă în ring. Este o decizie dată, cu foarte multă vreme în urmă, de AIBA, forul internațional al boxului. Boxerul, deși nu este vina lui, rămâne fără un titlu pe care l-ar merita și care i-ar sta la îndemână să îl obțină. Clubul rămâne fără punctele pe care Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) le acordă entităților sportive din subordinea sa, puncte pe baza cărora cuantifică performanța acelei structuri sportive dar și fondurile pe care le alocă în anul următor. A, clubul mai rămâne fără ceva: banii cheltuiți cu pregătirea sportivilor, cu taxa de participare, cu transportul, cu cazarea și încă destule peste acestea. Iată cum banii MTS sunt cheltuiți în van – pe românește, risipiți fără rost – fără o finalitate, ajungându-se ca, în baza acestor cheltuieli, să se diminueze viitorul buget al clubului. Cu alte cuvine, MTS obligă cluburile aflate în situația de mai sus să își fure singure căciula, putându-se ajunge, prin extrapolare, până la încetarea activității acelor secții din cauza lipsei de fonduri.

Ne întoarcem la Șchiopu. De ce este el singur la categorie? Simplu! Este un boxer valoros care în țară nu a avut decât un singur oponent pe măsura valorii lui: pe experimentatul (31 de ani) hunedorean Cosmin Gîrleanu, calificat pentru Jocurile Olimpice în turneul de la Londra, din martie, turneu întrerupt și acela din cauza actualei pandemii. Nu îi mai socotim pe foștii oponenți ai lui Șchiopu de la juniori, ci vedem listele de participare de la campionatul național de seniori, de anul acesta. Ar mai fi doi sau trei boxeri care s-ar fi încadrat în criteriul de vârstă. Dar, de ce nu participă? Ori nu s-au mai pregătit de la întreruperea activității, ori chiar au abandonat boxul, ori și-au găsit de lucru în țară sau afară câștigând un salariu în loc de vagoane de pumni goi, ori clubul nu poate susține financiar participarea la competiție, ori, pur și simplu, se tem sau știu că nu îl pot învinge pe Șchiopu! Și, atunci, ce poate face boxerul care este pus în situația de nu putea cuceri un titlu de campion deși nu l-a învins nimeni? Box cu umbra în continuare? Cât o poate ține așa? De ce se ajunge la această situație? Da, sunt puțini boxeri în țară. Dar FR Box ce face pentru a crește numărul de sportivi? Nimic! Nu am văzut niciun program de viitor, nicio perspectivă, nici măcar un semn! Poate că FR Box dorește să rămână fără niciun boxer și doar cu angajații care nu sunt în stare să dea o informație presei? Se pare că da!

De la jumătatea lunii septembrie, Guvernul a permis reluarea activității în sporturile de contact. Federația Română de Box a planificat cele două competiții despre care am vorbit mai sus. Atât competitorii, cât și antrenorii și ceilalți oficiali sunt admiși la competiție numai și numai după ce prezintă un test Covid PCR negativ efectuat cu mai puțin de 72 de ore înainte de începerea competiției. Alți bani, altă distracție, tot pe seama cluburilor. Oare oficialii își vor plăti singuri testul Covid?

Am încercat să aflăm în ce condiții presa poate relata de la fața locului. Tăcere totală din partea FR Box de la anunțul reluării competițiilor și până acum, la ora redactării materialului de față! Zvonuri există precum că nimeni, inclusiv presa, nu ar fi primită în sala de competiție fără testul Covid negativ. Da, scrie în regulamentul anunțat al competiției, dar ce scrie acolo este valabil pentru boxeri, antrenori și oficiali. Nu se pomenește nimic despre presă. Pentru FR Box, presa nu există! Nu se anunță nimic oficial, la telefon se răspunde cu „să mă interesez, vă sun mai târziu”, adică niciodată, nu se răspunde la mesajele trimise prin poșta electronică. Surse legate de FR Box au încercat să ne ajute să căpătăm un răspuns clar. După mai bine de trei ore am primit și apelul telefonic mult așteptat de la sursa noastră, animată de cele mai bune intenții: „dom’ne, n-ai cu cine să vorbești acolo!”. Bravo Federație de Box, halal să-ți fie! Numai că această interjecție de apreciere trebuie citită, evident, în sens ironic. Da, ironic, pentru că nu te poți supăra pe cineva care nu înțelege de ce te superi pe el.