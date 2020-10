Cursurile se vor desfăşura exclusiv online

Nicoleta Dumitrescu

Numărul mare de cazuri de noi îmbolnăviri cu noul coronavirus a determinat inclusiv conducerea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, cu profil unic atât pe plan naţional cât şi în lume, să schimbe la numai o lună de la începerea noului an universitar modalitatea de organizare a activităţii didactice. Astfel, potrivit conf.univ.dr. Mirela Dulgheru, purtătorul de cuvânt al UPG Ploieşti, pe data de 29 octombrie a avut loc ședința ordinară a senatului universitar din cadrul instituţiei, unul dintre punctele de pe ordinea de zi fiind trecerea activităților didactice din modul de desfașurare hibrid în online. Măsura va fi valabilă, deocamdată, pentru o perioadă de două saptămâni, începând de luni 2 noiembrie, conducerea universităţii subliniind faptul că argumentul care a stat la baza acestei propuneri este de natură preventivă din cauza evoluției epidemiei de coronavirus în Prahova, respectiv la Ploiești. La festivitatea de deschidere a noului an universitar – care după 72 de ani de existenţă s-a realizat într-un mod atipic, în curtea interioară a instituţiei, nu în amfiteatru aşa cum era tradiţia – studenţii au putut afla de la conducerea universităţii că, în primul semestru, cursurile vor fi susţinute online, iar laboratoarele, seminariile şi proiectele se vor desfăşura în sistem „faţă în faţă”, fiecărei facultăţi fiindu-i repartizate amfiteatre şi săli spaţioase pentru ca activităţile didactice să se desfăşoare în siguranţă, cu păstrarea distanţei fizice între studenţi. Totodată, încă de la 1 octombrie, universitatea ploieşteană şi-a stabilit şi un set de măsuri organizatorice în situația unor eventuale cazuri ale studenților cazaţi în cămin, infectați cu COVID-19, pentru ca aceştia să poată fi izolați. Astfel, au fost amenajate 18 camere ale etajului 4 din Caminul 6, care “din fericire” până acum, după cum a anunţat conducerea UPG Ploieşti, nu au fost ocupate de niciun student confirmat cu noul virus.

Reamintim faptul că, pentru noul an universitar, UPG Ploieşti a scos la concurs peste 2.300 de locuri pentru studii de licenţă, dintre care 930 la buget şi 1.414 cu taxă, distribuite la cele cinci facultăţi- Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice. Pentru că noua echipă de conducere a reuşit să pună în aplicare mai multe proiecte, inclusiv cel care viza promovarea activităţii didactice în rândul elevilor de liceu din ani terminali, s-a reuşit ca, anul acesta, instituţia de învăţământ superior din Ploieşti să aibă cu aproape 500 de studenţi în plus faţă de anul trecut pe toată universitatea. Astfel că, în total, peste 6.000 de studenţi, în care sunt incluşi şi cei străini, au început oficial, în luna octombrie a.c., anul universitar 2020-2021. Universitatea are 26 de programe de licenţă, 28 de master şi patru programe de doctorat, toate fiind acreditate, potrivit rectorului Florinel Dinu, UPG Ploieşti păstrându-şi în continuare unicitatea în ceea ce priveşte profilul, mai ales prin facultăţile tehnice, unde diplomele sunt recunoscute la nivel internaţional.