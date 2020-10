Aflat la al doilea mandat, edilul anunþã cã va face administraþie la… firul ierbii!

Nicoleta Dumitrescu

După fix o lună de la alegerile locale din luna septembrie, ieri, a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Local Ploieşti, ceremonie în cadrul căreia a depus jurământul de învestire în funcţie şi noul primar, liberalul Andrei Volosevici. Evenimentul, la care au fost prezenţi prefectul Cristian Ionescu şi noul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, a avut loc la sediul Primăriei Ploieşti, dar pentru a se respecta normele sanitare impuse din cauza pandemiei, şedinţa s-a desfăşurat pe terasa clădirii, locul unde sunt desfăşurate, de regulă, şi unele evenimente, dintre cele selecte, ale filarmonicii ploieştene. Noii aleşi ploieşteni au depus jurământul de învestire în funcţie în ordine alfabetică, ulterior, în faţa acestora, şi noul edil jurând, cu mâna pe Biblie, „că va face tot ceea ce ce îi va sta în putere pentru binele locuitorilor oraşului Ploieşti”. După ce a primit eşarfa tricoloră şi însemnele municipiului reşedinţă de judeţ, primarul Andrei Volosevici a ţinută să mărturisescă faptul că, deşi a mai trecut printr-o procedură similară, de învestire în funcţie, la primul mandat, în 2008, şi de data aceasta a avut emoţii. „Sunt emoţionat. Este o funcţie care mă onorează şi mă obligă. Dar sunt sigur că, sprijinit de consilierii locali, împreună nu o să facem niciodată de ruşine municipiul Ploieşti”, a declarat acesta. Totodată, în scurtul său discurs după depunerea jurământului de învestire, acesta a anunţat că îşi doreşte ca admistraţia ploieşteană să se întoarcă la normalitate, la firul ierbii, drept pentru care, încă din prima zi a manadatului 2020-2024, i-a invitat pe aleşii locali la… muncă! Drept pentru care, tot ieri, la două ore distanţă de la şedinţa de constituire a Consiliului Local Ploieşti, a mai avut lor o altă întrunire, cu caracter extraordinar, în cadrul căreia au fost programate stabilirea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni şi desemnarea aleşilor ploieşteni în comisiile de specialitate. Totodată, şi pentru vineri a fost anunţată o nouă şedinţă a legislativului local, în care pe ordinea de zi se va afla şi proiectul ce vizează acordarea de subvenţii ce urmează să fie alocate populaţiei pentru încălzirea locuinţei aferente consumului de energie termică. În ceea ce priveşte desemnarea noilor viceprimari, Andrei Volosevici a anunţat care va fi numele unuia dintre aceştia – Magdalena Trofin.

Şedinţa de constituire a noului Consiliu Local Ploieşti a avut caracter festiv, aceasta fiind condusă de cel mai în vârstă ales, Simion Sîrbu – consilier cu state vechi (născut pe data de 11. 11. 1952), secondat de cei mai tineri consilieri – Mihai Tonsciuc (24.I. 1997) şi Radu Alexandru Simionescu (20.I.1988). De menţionat că la ceremonia de ieri au participat 24 dintre cei 27 de aleşi locali ploieşteni, următorii trei – care fac parte din lista supleanţilor aflaţi pe listele PNL (un consilier) şi ALDE (doi consilieri)- urmând să depună jurământul după validarea mandatelor. Astfel, ieri, au depus jurâmâmântul de învestire în funcţia de consilier local al municipiului Ploieşti următorii, în ordine alfabetică: Agapie Anca (Alianţa pentru Prahova), Andreescu Costel (Alianţa USR PLUS), Bolocan Iulian (PNL), Botez George Sorin Niculae (Alianţa pentru Prahova), Frusina Nicolae Vlad (PNL), Ganea Cristian Mihai (Alianţa pentru Prahova), Lupu Bogdan (Alianţa pentru Prahova), Marcu Valentin (PNL), Nicodim Daniel (PNL), Poliţeanu Mihai (Alianţa USR PLUS), Popa Anca Adina (Alianţa USR PLUS), Popa Gheorghe (PNL), Popescu Georgeta Simona (PNL), Popovici Horia Nicolae (PNL), Sabău Valentin Răzvan (PNL), Simionescu Radu Alexandru (PNL), Sîrbu Simion Gheorghe (PNL), Staicu Zoia (PNL), Stănciulescu Răzvan Toma (Partidul Prahova în Acţiune), Tonsciuc Mihai (Alianţa USR PLUS), Trofin Magdalena (Alianţa USR PLUS), Tudor Aurelian (PNL), Vîscan Robert Ionuţ (Alianţa pentru Prahova). De menţionat faptul că doi dintre cei nominalizaţi – Ganea Cristian şi Stănciulescu Răzvan – s-au numărat printre candidaţii la funcţia de primar, iar graţie voturilor acordate de către ploieşteni la scrutinul din 27 septembrie, în legislativul local cei mai mulţi aleşi – 13- sunt de la PNL, în structura noului legislativ local apărând, în comparaţie cu cel din mandatul trecut, şi consilieri de la Partidul Prahova în acţiune, respectiv cei de la USR şi PLUS care au făcut alianţă.

Ieri, după şedinţa de constituire, aleşii ploieşteni urmau să se reunească din nou în şedinţă, în cadrul căreia urma să fie

făcută, în funcţie de profesia fiecăruia, repartizarea în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Ploieşti.

Primarul către aleşii locali: Vă invit la treabă!

Deşi a mai rostit acelaşi jurământ şi la preluarea primului mandat de primar al Ploieştiului, în 2008, Andrei Volosevici n-a scăpat de emoţiile specifice învestirii în funcţie nici la începutul celui de-al doilea mandat. „ Sunt emoţionat, recunosc, deşi am mai trecut o dată prin asta! Funcţia de primar este una care mă onorează, dar care mă şi obligă. Împreună cu consilierii locali, însă, nu o să facem niciodată de ruşine municipiul Ploieşti. La alegerile din 27 septembrie, votul ploieştenilor a fost foarte clar. Tocmai de aceea, am toată determinarea ca să nu le trădez încrederea acordată, pentru care le mulţumesc încă o dată. Priorităţile mandatului meu sunt multe. Primele se vor axa pe ridicarea calităţii serviciilor publice. Importantă va fi şi informarea consilierilor locali despre toate problemele oraşului, pentru că doar aşa le putem rezolva, luând decizii imediate în Consiliul Local. Doresc întoarcerea la normalitate, adică să se realizeze acea administraţie la firul ierbii, cum îmi place mie să spun, pentru confortul ploieştenilor. Iar pentru că PNL a câştigat detaşat alegerile locale, ţin să anunţ că deviza după care ne vom ghida în mandatul 2020-2024 va fi „Respect, construcţie, performanţă”, astfel încît să aducem Ploieştiul pe primele locuri din ţară”, a declarat în discursul său, după jurămîntul de învestire, primarul Andrei Volosevici. Menţionând că pentru tot ceea ce şi-a propus are nevoie şi de sprijinul consilierilor locali, edilul a ţinut să mai adauge: „În Consiliul Local Ploieşti, luptele pe orgolii politice vor fi de domeniul trecutului”. Iar ca să fie şi mai clar, acesta şi-a încheiat discursul tot cu îndemn adresat noilor aleşi ploieşteni: „Vă invit la muncă. Vă invit la treabă, pentru că aşteptările sunt mari din partea ploieştenilor!”.

Legat de priorităţi, noul primar al oraşului a ţinut să mai declare: ”Săptămâna aceasta, cel mai probabil vineri, va avea loc o şedinţă de a Consiliului Local Ploieşti în care va fi dezbătut şi proiectul de hotărâre pe tema subvenţiilor la căldură. Sunt convins că toată lumea va înţelege necesitatea abordării acestui subiect, mai ales că trebuie să ajutăm populaţia în această perioadă de pandemie. De asemenea, trebuie să vedem şi ce se va întâmpla cu pandemia şi la nivelul oraşului, având în vedere că ne apropiem de scenariul roşu, crescând numărul de cazuri la mia de locuitori”. În ceea ce priveşte desemnarea noilor viceprimari, edilul a menţionat că urmează să mai fie discuţii pe această temă, însă, deja, poate să spună numele unuia dintre consilierii locali care va fi nominalizat pentru această funcţie, în persoana Magdalenei Trofin.