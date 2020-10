N.D.

Ca urmare a rezultatelor finale ale scrutinului din 27 septembrie, Biroul Electoral Judeţean Prahova a anunţat şi câte voturi le-au acordat prahovenii celor cinci candidaţi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi care este componenţa în noul legislativ judeţean din mandatul 2020-2024. Astfel, în urma centralizării voturilor, a constatării rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de președinte al Consiliului Județean Prahova, 292. 875 de voturi au fost înregistrate ca fiind valabil exprimate, numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate fiind de 405.877. Cu cel mai mare număr de voturi – 137.286, candidatul Alianţei PNL USR PLUS, Iulian Dumitrescu, a câştigat funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, ceilalţi competitori înregistrând următoarele rezultate: Bogdan-Andrei Toader, Alianța pentru Prahova – 103.996 de voturi, Nicoleta-Cătălina Bozianu, Partidul Mișcarea Populară – 22. 739 de voturi, Dan – Aurel Ioniţă, Partidul Ecologist Român – 15.791 de voturi, Narcis- Cătălin Beciu, Partidul Alianța Liberalilor Democrați –ALDE – 13.063 de voturi. Pentru noua structură a Consiliului Judeţean Prahova, în competiţie s-au înscris cu liste de candidaţi cinci partide, alianțe politice, alianțe electorale, potrivit opțiunilor alegătorilor fiind înregistrate următoarele rezultate: Alianța PNL URS PLUS – 131.179 de voturi; Alianța pentru Prahova – 90.442 de voturi, Partidul Mișcarea Populară – 26.891 voturi, Partidul Alianța Liberalilor Democrați –ALDE – 20.299 voturi, Partidul Prahova în Acțiune – 17.464 voturi. După repartizarea mandatelor, componența noului Consiliu Judeţean Prahova va fi următoarea: Alianța PNL USR PLUS – 17 consilieri, Alianța pentru Prahova – 11 consilieri, Partidul Alianța Liberalilor Democrați –ALDE – 3 consilieri, PMP – 3 consilieri, Partidul Prahova în Acțiune – doi consilieri.

Pe de altă parte, potrivit opţiunilor electorale ale ploieştenilor care au venit la urne la scrutinul din 27 septembrie, se ştie care este şi componenţa, pe partide, a aleşilor locali desemnaţi prin vot pentru următorii patru ani. Astfel, conform rezultatelor finale oficiale, în Consiliul Local Ploieşti din mandatul 2020-2014, PNL a obţinut 13 mandate, Alianţa pentru Prahova – 5 mandate, Alianţa USR PLUS – 4 mandate; Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE, respectiv Partidul Prahova în Acţiune – câte un mandat.