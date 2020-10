Prin intermediul unei scrisori deschise, Societatea Naţională de Medicina Familiei a făcut publice o serie de lămuriri în ceea ce priveşte procedurile ce trebuie urmate în relaţia dintre medicul de familie şi pacient, în cazul apariţiei unor simptome specifice infectării cu COVID-19. Documentul cuprinde o serie de întrebări – pe care şi le poate pune orice persoană, inclusiv cei care consideră că s-au îmbolnăvit – şi răspunsuri pe care le prezentăm integral.

1. Ce trebuie să fac dacă am semnele unei boli respiratorii sau alte semne despre care am auzit că pot fi caracteristice pentru COVID-19?

– Să rămâi acasă și să contactezi medicul de familie sau 112. Cu medicul de familie vei discuta despre ce te supără și împreună veți decide dacă vă veți întâlni, dacă vei rămâne acasă pentru tratament, sau dacă este nevoie de testare pentru COVID-19. Vei fi testat dacă este necesar de o echipă specializată, care se va deplasa la domiciliul tău (decizia aparține Direcției de Sănătate Publică și serviciului medical de urgențe 112).

2. Pe cine trebuie să anunţ dacă sunt depistat pozitiv?

– Rezultatul pozitiv este transmis imediat de către laborator către Direcția de Sănătate Publică (DSP) teritorială și astfel ești luat în evidența DSP. Vei fi contactat de DSP pentru a fi transportat la o unitate abilitată pentru evaluarea obligatorie și pentru efectuarea anchetei epidemiologice. DSP va elibera în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi a perioadei de izolare „Decizia de izolare” în baza căreia vei putea solicita concediu medical.

3. Ce trebuie să fac dacă am fost confirmat pozitiv și am ales să rămân la domiciliu?

– Inițial, este necesară o evaluare într-o unitate medicală abilitată (evaluare obligatorie prin lege). Te vei deplasa cu ambulanța către unitatea medicală abilitată. NU folosi în acest scop mijloace de transport proprii sau în comun! Te izolezi de restul familiei, reduci cât mai mult interacțiunea cu persoanele din jurul tău, porți mască atunci când ieși din zona de izolare. Dacă este posibil, vei folosi singur o cameră și o baie. Atunci când condițiile nu îți permit, încearcă măcar să dormi separat, să utilizezi continuu masca și să dezinfectezi toate obiectele de folosință comună după ce le atingi. Vei anunța medicul de familie pentru a fi luat în evidență. Vei discuta zilnic despre starea ta de sănătate cu medicul tău de familie prin consultații la distanță (telefon, internet).

4. Ce fac dacă pe parcursul izolării starea mea de sănătate se agravează brusc?

– Vei apela urgent serviciul 112.

5. Ce trebuie să știe persoanele sănătoase, familia, carantinate în aceeași locuinţă, sau cei declaraţi contacţi direcţi?

– Cei care aleg să rămână împreună cu tine vor primi o decizie de carantinare pentru întreaga perioada cât tu ești persoana izolată pentru COVID-19, dacă ai declarat în ancheta epidemiologică făcută de DSP aceste persoane. Vor respecta strict distanțarea față de tine pentru a reduce riscul de îmbolnăvire deoarece, mai ales în primele zile de boală, ești mai contagios. Își vor urmări atent starea de sănătate pentru a depista repede eventualele semne de boală. Vor contacta serviciul 112 sau medicul de familie dacă apar semnele unei boli respiratorii sau alte semne care pot fi caracteristice pentru COVID-19. Contactul direct este persoana apropiată de bolnavul COVID 19 (ați locuit împreună sau ați muncit împreună. Cei care, la rândul lor au venit în contact doar cu o persoană declarată ca fiind „contact direct”, nu cu un bolnav, nu vor fi carantinați chiar dacă locuiesc la aceeași adresă sau sunt colegi de muncă sau școală cu aceștia.

6. Când trebuie să mă retestez după ce am fost diagnosticat?

– Conform reglementărilor în vigoare NU este necesară retestarea. Indiferent de rezultatele unui alt test, persoana bolnavă nu mai este considerată contagioasă la încheierea celor 14 zile de izolare, dacă nu prezintă simptome.

7. Când și cum mă pot reîntoarce la muncă/școală?

– Te poți reîntoarce la activitatea anterioară după 14 zile, dacă nu mai prezinți simptome, fără a fi necesar un test pentru aceasta. Vei respecta în continuare toate regulile de protecție (obligatoriu cu mască în primele zece zile).

8. Cum obţin documentele necesare pentru perioada de carantină sau izolare?

– Este esențială decizia de izolare/carantinare (după caz) emisă de DSP. Dacă ai ieșit din perioada de izolare de 14 zile (ai fost bolnav COVID-19), vei transmite medicului tău de familie decizia de izolare emisă de DSP și vei primi certificatul de concediu medical. Dacă ești elev sau student, vei primi un document util pentru motivarea absențelor și un aviz epidemiologic pentru reintrare în colectivitate. Dacă ai stat în carantină, fiind contact apropiat cu o persoană bolnavă COVID-19, vei prezenta medicului de familie decizia de carantinare emisă de DSP în baza căreia îți va fi eliberat concediul medical pentru perioada consemnată în decizie.

Important! Concediile medicale se eliberează retroactiv, în termen de 30 de zile de la ieșirea din izolare sau carantină.