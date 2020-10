Federația Internațională de Handbal a amânat pentru a doua oară Campionatul Mondial Feminin de tineret, pentru jucătoare sub 20 de ani, care ar urma să fie organizat de România, reprezentativa tricoloră fiind condusă de antrenorul ploieștean Dragoș Dobrescu. Programat inițial în luna iulie (1-13 iulie), turneul final a fost reprogramat în decembrie anul acesta (2-13 decembrie). „În urma unei analize a restricțiilor de călătorie în curs și a măsurilor de siguranță legate de pandemia de COVID-19, precum și în urma unui sondaj al echipelor calificate în privința dorinței lor de a participa, IHF a decis să amâne Campionatul Mondial Feminin Under 20 din România pentru anul 2021”, a fost comunicatul forului cu sediul la Basel. Aceeași măsură s-a luat și în cazul Mondialului Feminin Under 18 din Croația. „A existat o strânsă comunicare între Federația Română de Handbal și Federația Internațională de Handbal. Comitetul Executiv al IHF a hotărât că nu este momentul propice pentru a avea un Campionat Mondial cu 24 echipe în momentul respectiv. Discuția a fost un pic mai amplă, ideea finală este că ne dorim ca acest Campionat Mondial să se țină și sperăm să întrunim condițiile de a-l organiza în siguranță cât mai curând”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Handbal, ploieşteanul Alexandru Dedu.

Sportivele eligibile să joace la acest eveniment vor fi eligibile să joace și în 2021, printre ele regăsindu-se şi o jucătoare de la Activ Prahova – Roxana Beşleagă.