În încercarea de a ”închide” lotul pe care se va baza în eșalonul secund și a aduce acele plusuri de care echipa are nevoie, ca să nu rateze a treia oară la rând promovarea, Petrolul a adus un fotbalist ”cu nume”, la propriu: Steve Beleck, jucător cunoscut la noi în țară din perioada cât a jucat pentru CFR Cluj (31 de meciuri, 6 goluri).

Un adevărat globe-trotter, cu 13 cluburi la care a bifat minute oficiale până la 27 de ani (vârsta oficială a atacantului), acesta jucând în România, Italia, Anglia, Belgia, Grecia, Ungaria, Turcia, pe lista echipelor pe la care a trecut Beleck aflându-se, Watford, Mons, Catania, Mantova, Crotone, Stevenage, CFR Cluj, Pantharakikos, Udinese, Rieti, Umranyespor, AEK Atena și Balikesirspor! A fost și la Mantova, Fiorentina, Dyosgyor, în dreptul său figurând aproape 25 de transferuri efectuate, cifră care poate reprezenta, totuși, un semn de întrebare!

Camerunezul a jucat ultimul sezon la nivelul ligilor inferioare italiene, bifând 26 de meciuri în Serie C, la Catania, repsectiv în Liga a IV-a din ”Cizmă”, la Rieti, având cifre modeste, cu doar 2 goluri în cele 1500 de minute! Poate că-și va trăi o a ”… ”treia tinerețe” la Ploiești, unde a ajuns acum mai bine de o săptămână și ar fi trebuit să bifeze cantonamentul de la Brașov! Numai că, la sosirea în România, jucătorul a efectuat un test pentru detectarea Covid și a ieșit pozitiv, trebuind să stea în izolare la un hotel din Ploiești (este asimptomatic), dând peste cap, pe moment, toate planurile făcute de Viorel Moldovan în privința sa. Este de așteptat ca, săptămâna aceasta, el să ”devină” negativ și să intre în programul echipei ploieștene, care are, în acest moment, ceva probleme în ofensivă, atacantul titular în primele etape, Vali Balint, nereușind să dea vreun gol.