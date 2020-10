Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

Prahova a fost și va rămâne județul pentru care am pus suflet atât în activitatea administrativă, cât și în cea politică. Am fost în slujba prahovenilor, atât prin prisma funcțiilor deținute în administrația publică, ca funcționar în cadrul Consiliului Județean Prahova, dar și ca subprefect și, ulterior, ca ocupând funcția de prefect al județului Prahova. Am fost prima femeie prefect a județului Prahova, o funcție care m-a onorat și care m-a responsabilizat, deopotrivă.

Până în anul 2016, nu am făcut parte din niciun partid politic, ceea ce mi-a dat posibilitatea să devin subprefect și mai apoi prefect de Prahova fără să fiu nevoită să demisionez din vreo funcție de partid sau să renunț la statutul de membru al vreunei formațiuni politice!

Prahovenii sunt și vor fi familia mea extinsă! Prahovenii m-au ales, în 2016, să îi reprezint în Parlamentul României, au avut încredere în mine și consider că toată activitatea mea din Camera Deputaților, desfășurată în mandatul 2016-2020, am pus-o în slujba celor care mi-au acordat votul lor!

În 2016, Partidul Social Democrat a considerat că, prin profesionalismul și experiența mea în administrație, susținute de studiile de specialitate și de rezultatele obținute în funcțiile deținute anterior, pot fi persoana de încredere care deschide lista pentru Camera Deputaților, la Prahova. A fost o mare onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate. După acele alegeri, PSD Prahova a obținut, ca urmare a votului exprimat de prahoveni, doi senatori și cinci deputați, având la momentul 2016 un program de guvernare solid, care a generat sprijinul venit din partea electoratului.

Din 2016, de când am ajuns datorită prahovenilor în Parlamentul României, am îmbinat activitatea de deputat atât prin acțiunile din Cameră, cât și prin cele din teritoriu.

În cadrul comisiilor permanente din care am făcut parte în Camera Deputaților – Comisia pentru Transporturi și Infrastructură, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului – am inițiat și susținut proiecte legislative importante, destinate atât domeniului Transporturi (unul dintre acestea fiind Statutul Feroviarilor), cât și Administrației locale (prin Codul Administrativ, dar și alte proiecte direct legate de activitatea administrațiilor publice locale și județene). Nu mi-am abandonat însă profesia mea de bază și mi-am continuat activitatea în cadrul Comisiei Naționale Comportarea in situ a Construcțiilor – vicepreședinte Căi Comunicații, pentru că, înainte de a fi politician, sunt inginer constructor, îmi respect colegii și îi respect pe profesioniștii din orice domeniu!

Relația cu cetățenii, indiferent dacă te-au ales sau nu, este fără îndoială extrem de importantă pentru orice ales local sau parlamentar, iar în toți cei patru ani de mandat m-am aflat alături de prahoveni.

Susținerea audiențelor săptămânale (până la interdicțiile impuse de această pandemie care nu ne dă pace), asigurarea sprijinului juridic, inclusiv prin reprezentare pro bono în cadrul instanțelor de judecată, prin intermediul unor consilieri juridici competenți, implicarea în programul “Alături de tine”, derulat încă de la începutul epidemiei de coronavirus, pentru sprijinirea persoanelor defavorizate, a vârstnicilor și a tuturor celor pentru care stările de urgență și de alertă instituite de autoritățile naționale au generat mari probleme, toate acestea s-au aflat printre realitățile la care am rămas conectată în toată această perioadă parcursă de la începutul mandatului de deputat și până acum. Pentru că a fi parlamentar implică și promovarea activităților organizate de asociații neguvernamentale pentru societatea în care trăim, am rămas, așa cum mulți dintre dumneavoastră cunoașteți deja, o susținătoare a Asociației Pacienților Oncologici, a Asociației Cultul Eroilor Prahova, dar și a Asociației de Drept Umanitar Prahova, cu care am colaborat și în perioada în care am îndeplinit funcțiile de subprefect și prefect de Prahova.

Ne aflăm acum în pragul unui nou scrutin pentru alegerea reprezentanților prahovenilor în Parlamentul României și mă veți regăsi din nou pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat, pentru Camera Deputaților.

Dumneavoastră, prahovenii, veți avea în față, pe 6 decembrie, listele candidaților propuși de partidele politice. Veți discerne și veți pune în balanță cine va merita să meargă în Parlamentul României, pentru a vă reprezenta în mod real interesele!

Eu am promovat dintotdeauna bunul-simț în politică și vă promit că voi rămâne în continuare adepta politicii bunului-simț! Numai astfel, românii, în general, și prahovenii, în special, vor avea cu adevărat reprezentanți în Camera Deputaților și în Senat, oameni care să schimbe efectiv în bine viața noastră, a tuturor.