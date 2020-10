Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat ieri britanicului Michael Houghton și americanilor Harvey Alter și Charles Rice, pentru „descoperirea virusului hepatitei C”, anunță AFP, potrivit Hotnews. Cei trei au fost recompensați pentru contribuția lor „decisivă” în lupta împotriva acestei forme de hepatită, „o problemă de sănătate mondială majoră care provoacă atât ciroză, cât și cancer la ficat”, a precizat juriul Nobel. Organizația Mondială a sănătății estimează la circa 70 de milioane numărul de infecții cu hepatita C și 400.000 de decese în fiecare an. La sfârșitul anilor 70, Harvey Alter a observat o contaminare hepatică misterioasă care are loc în timpul transfuziilor și că nu era vorba nici de hepatita A, nici de hepatita C. Ani de zile mai târziu, în 1989, Michael Houghton și echipa sa sunt creditați cu descoperirea secvenței genetice a virusului. Charles Rice este cel care a studiat ani de zile modul în care se comportă r virusul, lucrări care au condus la apariția unui nou tratament revoluționat în anii 2010. Munca lor reprezintă „o realizare istorică în lupta noastră continuă împotriva infecțiilor virale”, a arătat Gunilla Karlsson Hedestam, membru al Adunării Nobel care decernează premiile. Este vorba de primul Nobel acordat pentru studii privind un virus din 2008. După un prim premiu (Chimie) primit de doi virusologi, în 1946, acest Nobel se adaugă altor 17 premii directe sau indirecte legate de studii privind virușii, potrivit fostului secretar al Academiei suedeze de științe, Erling Norrby. Premiile Nobel vor fi acordate în cursul acestei săptămâni, dar ceremonia fizică de decernare a lor, prevăzută în 10 decembrie, la Stockholm, a fost anulată. Laureații, care vor împărți aproape un milion de euro, vor primi premiile în țara lor de reședință. După medicină, vor urma, astăzi, Nobelul pentru fizică, pentru chimie miercuri și cel pentru literatură joi. Prestigiosul Nobel pentru Pace va fi decernat vineri la Oslo. Premiul pentru economie, creat în 1968, va închide sezonul lunea următoare.