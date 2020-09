Prin intermediul unui proiect european, 450 de studenţi vor primi burse care să-i ajute să termine studiile

Nicoleta Dumitrescu

Cu profil unic în România, dar şi în lume, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti începe noul an universitar cu un amfiteatru şi două săli noi – IP 5 şi IP 7 – graţie punerii în aplicare a unui proiect european, în valoare de peste 7 milioane de lei, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Este vorba despre proiectul „Bursa student antreprenor”, primul de acest gen derulat la nivelul singurei instituţii de învăţământ superior din judeţul Prahova, partener fiind Fundaţia Civic Sens. Potrivit prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu Coloja, managerul acestui proiect, beneficiile punerii în aplicare a proiectului menţionat sunt, pe lângă inaugurarea celor trei săli – eveniment ce a avut loc ieri – şi faptul că 450 de studenţi, consideraţi grup ţintă – vor beneficia de o bursă pe o perioadă de 15 luni. Concret, fiecare dintre beneficiari – studenţi în anii II şi III – va primi câte 300 de lei/lună, cu scopul de a-i ajuta să finalizeze studiile şi să nu abandoneze cursurile universitare începute. La evenimentul organizat ieri în una dintre cele trei săli – Amfiteatrul FA 1 – unde alături de studenţi au fost prezente şi cadre universitare, printre care şi Daniela Buzoianu şi Mirela Dulgheru, una dintre veştile bune date beneficiarilor acestui proiect a fost aceea că peste câteva zile urmează să intre şi în posesia unei prime părţi a burselor promise, mai mult decât bine-venite la început de nou an universitar, întrucât chiar ieri s-a primit confirmarea transferului sumelor pentru o perioadă de cinci luni, fiecare student în parte urmând să primească 1.500 de lei. „Pe lângă acordarea burselor pentru cei 450 de studenţi, proiectul mai vizează şi organizarea de cursuri de formare antreprenorială. În cadrul acestora, studenţii vor avea posibilitatea să elaboreze şi planuri de afaceri, cele mai bune dintre ele, care vor fi selectate prin intermediul unei competiţii, urmând să fie premiate. Valoarea premiilor este destul de generoasă, urmând să fie acordate 10 premii a câte 1500 de euro fiecare, 15 premii a câte 1000 de euro fiecare şi 20 premii a câte 750 de euro fiecare. Pe de altă parte, un alt punct forte al proiectului este acela că 1000 de elevi de la instituţii de învăţământ din judeţ au fost incluşi în cadrul unui program educaţional al UPG Ploieşti, astfel încât aceştia să fie încurajaţi să continue studiile şi după terminarea liceului şi să se înscrie la facultate”, ne-a declarat şi Ana Roxana Pădure, asistent manager în cadrul proiectului „Bursa Student Antreprenor”. Aşa cum s-a mai menţionat, cele trei noi săli urmează să beneficieze şi de aparatură nouă IT, dar şi de video proiectoare şi monitoare, aparatură mai mult decât necesară în noile condiţii de desfăşurare a cursurilor în perioada de pandemie, în condiţiile în care, aşa cum s-a anunţat, în prima parte a noului an universitar, întâlnirea dintre studenţi şi profesorii de la UPG Ploieşti se va organiza în sistem on line. „Amfiteatrul va fi dotat cu aparatura necesară şi va exista şi un studio de înregistrare a cursurilor, care vor fi transmise ulterior studenţilor”, ne-a mai menţionat, în calitate de manager al proiectului menţionat, Mihai Pascu Coloja.