V. S.

Șoferii care s-au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice se află printre principalele cauze ale producerii de accidente rutiere, inclusiv în județul Prahova. Unii sunt prinși înainte de a provoca evenimente rutiere, alții – după accidente.

Potrivit IPJ Prahova, în cursul zilei de duminică, polițiștii rutieri au oprit pentru control, în Bușteni și în comunei Fântânele, doi conducători auto care, deși se aflau la volanul autoturismului, emanau halenă alcoolică. Bărbații au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0,73 și 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceste cauze, au fost întocmite dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Luni, 21 septembrie, pe de altă parte, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier în comuna Provița de Jos, soldat cu pagube materiale. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat conducătorul autoturismului implicat.

Din cercetări a rezultat faptul că, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, din direcția Provița de Jos către Câmpina, la ieșirea dintr-o curbă la stânga, bărbatul de 31 de ani ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi acroșat două autoturisme parcate regulamentar în afara părții carosabile. Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul testării a indicat o valoare de 0,93 mg/ l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.